Когда за услуги иностранных компаний не надо платить НДС

Иностранная компания по заказу российской организации организовала проведение конференции за рубежом. Нужно ли российской фирме платить НДС? Нет, ответил Минфин в письме № 03-07-08/7923 от 09.02.2018.

Объектом налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ.

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 148 НК место реализации работ (услуг) определяется по месту осуществления деятельности организации, выполняющей (оказывающей) работы (услуги), за исключением работ (услуг), предусмотренных подпунктами 1 - 4.1, 4.4 пункта 1 данной статьи.

Поскольку услуги по организации проведения конференций, форумов и других аналогичных мероприятий в подпунктах 1 - 4.1, 4.4 статьи 148 НК не поименованы, местом реализации таких услуг, оказываемых иностранной организацией российскому организации, территория РФ не признается и, соответственно, такие услуги не подлежат НДС в РФ.