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Шаг назад: Минфин против учета расходов ИП при расчете взносов

Не прошло и месяца, как ФНС разослала обзор судебной практики, в котором признала право ИП на УСН с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов считать взносы с учетом своих затрат. Однако в новом письме, отправленным по инспекциям, говорится прямо противоположное.

Налоговики обратились за разъяснениями в Минфин, поскольку именно это ведомство имеет право давать официальное толкование Налогового кодекса.  И Минфин заявил о том, что кодексом вычет сумм расходов при определении размера страховых взносов предусмотрен только в отношении тех индивидуальных предпринимателей, которые уплачивают НДФЛ.

При этом министерство считает, что поскольку не все ИП ведут учет расходов, формирование пенсионных прав не должно увязываться с конечным результатом предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей за тот или иной налоговый период (прибыль, убыток). Не очень понятно, почему у ИП на ОСНО пенсионные права должны увязываться с результатом, а у ИП на УСН или ЕСХН, при которых тоже учитываются расходы, не должны.

Ни слова о судебной практике, которая уже сформировалась в пользу предпринимателей, в письме Минфина не говорится. Т.е. чиновники просто её проигнорировали.

Письмо ФНС России от 21.02.2018 № ГД-4-11/3541@ направлено по нижестоящим инспекциям. Таким образом, ИП опять придется ходить по судам, отстаивая свои права.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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3 мнения
Клерк
MissCherie
, Тольятти

Издевательство.. для ИП это существенные деньги, не 100 рублей, просто так из кармана не возьмешь.

Они со своими министерскими зп совсем от жизни далеки.

Клерк
Елена_N
, Ростов-на-Дону

Над.К, Вы писали:

Как же они достали... Ну вот как с такой логикой пробиваются в руководители министерств?

 Только с такой логикой и пробиваются.

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