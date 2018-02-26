Шаг назад: Минфин против учета расходов ИП при расчете взносов

Не прошло и месяца, как ФНС разослала обзор судебной практики, в котором признала право ИП на УСН с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов считать взносы с учетом своих затрат. Однако в новом письме, отправленным по инспекциям, говорится прямо противоположное.

Налоговики обратились за разъяснениями в Минфин, поскольку именно это ведомство имеет право давать официальное толкование Налогового кодекса. И Минфин заявил о том, что кодексом вычет сумм расходов при определении размера страховых взносов предусмотрен только в отношении тех индивидуальных предпринимателей, которые уплачивают НДФЛ.

При этом министерство считает, что поскольку не все ИП ведут учет расходов, формирование пенсионных прав не должно увязываться с конечным результатом предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей за тот или иной налоговый период (прибыль, убыток). Не очень понятно, почему у ИП на ОСНО пенсионные права должны увязываться с результатом, а у ИП на УСН или ЕСХН, при которых тоже учитываются расходы, не должны.

Ни слова о судебной практике, которая уже сформировалась в пользу предпринимателей, в письме Минфина не говорится. Т.е. чиновники просто её проигнорировали.

Письмо ФНС России от 21.02.2018 № ГД-4-11/3541@ направлено по нижестоящим инспекциям. Таким образом, ИП опять придется ходить по судам, отстаивая свои права.