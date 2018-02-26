Шаг назад: Минфин против учета расходов ИП при расчете взносов

Не прошло и месяца, как ФНС разослала обзор судебной практики, в котором признала право ИП на УСН с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов считать взносы с учетом своих затрат. Однако в новом письме, отправленным по инспекциям, говорится прямо противоположное.
Налоговики обратились за разъяснениями в Минфин, поскольку именно это ведомство имеет право давать официальное толкование Налогового кодекса. И Минфин заявил о том, что кодексом вычет сумм расходов при определении размера страховых взносов предусмотрен только в отношении тех индивидуальных предпринимателей, которые уплачивают НДФЛ.
При этом министерство считает, что поскольку не все ИП ведут учет расходов, формирование пенсионных прав не должно увязываться с конечным результатом предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей за тот или иной налоговый период (прибыль, убыток). Не очень понятно, почему у ИП на ОСНО пенсионные права должны увязываться с результатом, а у ИП на УСН или ЕСХН, при которых тоже учитываются расходы, не должны.
Ни слова о судебной практике, которая уже сформировалась в пользу предпринимателей, в письме Минфина не говорится. Т.е. чиновники просто её проигнорировали.
Письмо ФНС России от 21.02.2018 № ГД-4-11/3541@ направлено по нижестоящим инспекциям. Таким образом, ИП опять придется ходить по судам, отстаивая свои права.
Издевательство.. для ИП это существенные деньги, не 100 рублей, просто так из кармана не возьмешь.
Они со своими министерскими зп совсем от жизни далеки.
Над.К, Вы писали:
Только с такой логикой и пробиваются.