Хорошие новости: ИП на УСН могут считать взносы с учетом расходов

На прошедшей неделе Федеральная налоговая служба утвердила «Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых в четвертом квартале 2017 года по вопросам налогообложения».

В Обзоре рассмотрены 17 дел, однако для предпринимателей на УСН особый интерес представляет пункт 14 документа.

В нем говорится об Определении Верховного Суда РФ от 22.11.2017 N 303-КГ17-8359 по делу N А51-8964/2016, в котором суд удовлетворил заявление индивидуального предпринимателя и признал недействительным решение Пенсионного фонда о начислении страховых взносов с дохода, без учета расходов. Речь идет о взносах в размере 1% с доходов свыше 300 тыс.рублей.

В своем Определении судьи указали, что поскольку принцип определения объекта налогообложения плательщиками НДФЛ аналогичен принципу определения объекта налогообложения для плательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, необходимо учитывать правовую позицию Конституционного Суда РФ, изложенную в Постановлении от 30.11.2016 № 27-П. Следовательно, расчетная база для страховых взносов при УСН с таким объектом налогообложения должна определятся с учетом документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов.

Но интересен не сам факт включения этого дела в Обзор, а то, что ФНС сообщила о применении выводов этого дела к расчету страховых взносов, установленных главой 34 «Страховые взносы» Налогового кодекса РФ. Ведь и в решении Конституционного суда и в определении Верховного суда речь шла об уже недействующем Федеральном законе от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования».

Таким образом, ФНС решила не ждать, пока суды начнут принимать решения уже по новой главе Налогового кодекса, и признала право ИП на УСН с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов считать взносы с учетом своих затрат.

О том, как же на практике налоговики будут считать взносы предпринимателям, мы узнаем уже скоро, ведь как раз в первой половине этого года должен быть произведен расчет страховых взносов на основе сданных налоговых деклараций по УСН.