Как заполнить 3-НДФЛ в Личном кабинете налогоплательщика

Дро(конят) больше всех Грудинина, поэтому предлагаю за него. Диаметральная противоположность Един...
Над.К, Вы писали:Как же они достали... Ну вот как с такой логикой пробиваются в руководители мини...
Kalita, Вы писали:Тут главное- согласен ли на это местный специалист). А то везде написано- предо...
Аноним, Вы писали:Не тот счастлив у кого много добра а тот у кого жена верна Аноним, Вы писа...
Я всю жизнь отработав на севере , правда в бюджетной сфере, получаю пенсию ниже ПМ установленного...
Странная штука.При Путине 16 лет работали и всех все устраивало.Никто не придирался.На каждом кан...
На 20р инвалиду 3гр добавят едв. Вот бы ВВП с правительством на такие надбавки пожить. По началу ...
Тут главное- согласен ли на это местный специалист). А то везде написано- предоставить трудовую к...
Очень много пафоса. И воды.То, что профессионал изложил бы в дюжине предложений, раздуто на целую...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Вы можете меня осуждать, но мне очень вериться, что у Путина ...
Выключайте свет! Всё подытожено!Результатов нет, как и положено,От общей демагогии до дела далеко...
Скоро банк с налоговой объединят...
Аноним, Вы писали:Вы можете меня осуждать, но мне очень вериться, что у Путина именно все так и е...
Где индексация моей пенсии?Где повышение зарплаты гражданского персонала МО?Мы опять в жопе,нас о...
Извините, но автор статьи кто угодно, но точно не психолог.Знавал бухгалтера, угодившего в психиа...
Вранье !! Полное !! Вы тока комменты почитайте )) и сделайте оценку !! 99%недовольны !!! 1% довол...
4182 6000 6102 2405 ВТБ мошенники в вк
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Альтернатива, Вы писали:от почему не все так хорошо. Президен...
Аноним, Вы писали:Люди! Через 20 дней у всех Вас будет возможность сказать свое слово, которое, в...
bacek, Вы писали:Вопрос в том, почему это вообще должны платить бизнесмены. Если это надо ИМ, то ...
Вопрос в том, почему это вообще должны платить бизнесмены. Если это надо ИМ, то пусть ОНИ и оплач...
Тоже самое что с нищетой расстрелами бороться. Слуги народа... Вообще то этих слуг мы сами ...
Люди! Через 20 дней у всех Вас будет возможность сказать свое слово, которое, в отличие от обижен...
а почта то чем им не угодила? или она обналом занимается? :wow:
Аноним, Вы писали:Альтернатива, Вы писали:от почему не все так хорошо. Президенту мало платим!&nb...
Про дачу добавлю это не гос дача !!!! Это частная собственность ! Там амфитеатр взлётная площадка...
Daura, Вы писали:Аноним, Вы писали:Милое правительство ,что ВЫ делаете со своим народом, все кто ...
наши просто налегке уезжают, без долгов. Местные как правило в студенческих долгах, поэтому наши ...
Был я на даче у Путина в близ села просковеевское (Геленджик) рядом и дача Патриарха керила так т...
Аноним, Вы писали:Не 30 а 60 ВТБ 60 сбер 30
банкоматов мало.. работают отвратительно - то перерыв, то денег нет.. так жалуйт...
Все расходы на онлайн кассы должно оплачивать государство! И точка!!! А ГосДуму за принятЫЕ закон...
Кюкаева закрыли за деньги в офшорах, карабас боится что подельники разбегутся, овальный поп...
Я за Путина буду голосовать ни смотря ни на что. Других кандидатов никого не вижу- кто может заме...