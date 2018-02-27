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Как заполнить 3-НДФЛ в Личном кабинете налогоплательщика

Управление ФНС по Удмуртской республике подготовила для граждан пошаговую инструкцию по заполнению декларации 3-НДФЛ на сайте ФНС.

Памятка «Заполняем декларацию 3-НДФЛ в Личном кабинете» поможет гражданам заполнить и отправить декларацию в электронном виде, не посещая налоговой инспекции с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Напомним, что срок представления декларации за 2017 год истекает 2 мая.

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