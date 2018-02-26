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Амнистия капитала: мнение эксперта

Недавно Владимир Путин подписал пакет законов о проведении второго этапа «амнистии капитала» в 2018-2019 годах.

Этому вопросу был посвящен круглый стол, организованном одной из ведущих международных юридических компаний IBFS united. На мероприятии, в частности, выступил эксперт, член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Александр Хаминский.

Он отметил, что при постановке перед большинством российских предпринимателей вопроса о налоговой амнистии, каждый из них выбирает для себя и своих активов один из трёх путей: сдаваться, не сдаваться или же сдаваться частично. Исходя из предыдущей практики, как правило, выбирается вариант не сдаваться никогда и ни за что.

Эксперт указал на проблему, которая просматривается ос стороны российского законодательства. Так, в частности, вносятся дополнения в ст. 76.1 (ч. 3) УПК, которая устанавливает основания для прекращения уголовного преследования. Между тем эта статья не является реабилитирующей. То есть подача специальной декларации означает, что гражданин признаёт свою вину в совершении правонарушений в финансовой, налоговой и иных сферах, и при этом освобождается от ответственности, в т.ч. уголовной. Получая информацию о противоправной деятельности, правоохранительные органы не обязаны ограничивать круг своего внимания обстоятельствами, указанными в декларации. Они вправе проводить проверки для установления деталей той или иной вызвавшей их интерес сделки.

Кроме того, эксперт также озвучил ряд проблем, которые могут возникнуть в иностранных юрисдикциях.

«Уже сегодня многие россияне, в т.ч. анонимные бенефициары, лица с двойным гражданством и т.д., начинают сталкиваться с различными ограничениями в пользовании своими счетами. Финансовые органы могут затребовать документы, подтверждающие те или иные правовые статусы. Банки, выполняя функцию валютного и финансового контроля, просят предоставить подтверждение уплаты налогов с сумм, соразмерных оборотам либо остаткам по счетам. Поверьте, всем им очень несложно выявить несоответствия в информации, заявленной при открытии счетов, реальным обстоятельствам. Также законодательство третьих стран не запрещает ужесточить комплаенс в отношении граждан, имеющих отношение к России», - рассказал Александр Хаминский.

Проведение в России налоговой амнистии никак не связывает руки зарубежным правоохранителям и финансовым органам в тех случаях, если у них есть основания подозревать владельца счёта в нарушении местного законодательства. В т.ч. это касается случаев легализации денежных средств и иных подобных правонарушений. Наглядный пример – это Сулейман Керимов.

Завершая выступление, эксперт дал бизнесменам совет – из трех зол выбрать меньшее.

«Меньшим злом я считаю декларирование средств и имущества при условии обязательной оценки потенциальных и уже имеющихся рисков. А самое главное, «страусиная политика» с позицией «голову в песок и сдаваться не пойду», уже ни здесь, ни там не работает», - заявил Хаминский.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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