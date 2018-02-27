Оплатить все налоги на портале госуслуг можно с помощью «Мультиоплаты»

На Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) появилась новая функция - возможность оплаты нескольких начислений одной операцией, которая носит название «Мультиоплата».

Для налогоплательщиков это очень удобно при внесении нескольких платежей, например, налогов и пени, считает УФНС Иркутской области. Ранее оплату каждой задолженности приходилось проводить отдельной операцией. Мультиоплата позволяет оплачивать сразу несколько начислений в пользу одного ведомства (не только налоговой службы, например, ГИБДД, службы судебных приставов) с помощью одной операции по банковской карте.

Для выполнения операции по мультиоплате необходимо авторизоваться на ЕПГУ. На главной странице портала отображается информер начислений по налоговой задолженности. Налогоплательщик выбирает из списка начисления, которые он хочет оплатить, способ оплаты и ту банковскую карту, с которой производится оплата, и подтверждает операцию мультиоплаты. Данные о начисленных платежах поступают на ЕПГУ по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия. Сервис предусматривает возможность возврата денежных средств по платежу в случае неверно указанных ведомством реквизитов для оплаты начисления. Если данное начисление оплачено в составе мультиплатежа, осуществляется операция возврата части суммы соответствующей неисполненному распоряжению.



После успешной авторизации операции в ленте уведомлений в «Личном кабинете» отображаются проведенные платежи. Каждый из платежей, входящих в мультиоплату, направляется в Федеральное казначейство и обрабатывается со стороны ведомств индивидуально. Поэтому в «Личном кабинете» пользователя они отображаются по отдельности с возможностью распечатки чека – подтверждения каждого платежа.



На ЕПГУ отображаются только налоговые задолженности. Но мультиоплатой можно воспользоваться и по текущим начислениям - до окончания срока оплаты. Для этого нужно с паролем, полученным в налоговой инспекции, или подтвержденной учетной записью ЕПГУ войти в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России - в раздел «Начислено». Выбрать начисления к оплате и нажать «Онлайн-оплата». На следующем шаге выбрать способ оплаты «Госуслуги», после чего плательщик попадает в интерфейс мультиоплаты ЕПГУ.