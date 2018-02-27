Скачайте образцы кадровых документов. Роструд запустил новый сервис

На портале «Онлайнинспекция.рф» Рострудом запущен новый сервис «Банк типовых документов».

Банк содержит 1500 форм и примеров, как для работников, так и для работодателей.

С помощью сервиса можно получить необходимый образец документа, который соответствует нормативным требованиям.

В банке документов содержатся не только формы нормативно утвержденных документов, но и те, которые регулярно используются в практике трудовых отношений, но не имеют утвержденной формы. Это различные заявления, организационно-распорядительные и учетные документы в сфере охраны труда, приказы, уведомления.

Так, например, в разделе «Оплата труда» содержатся бланки заявлений работника: