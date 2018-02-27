Скачайте образцы кадровых документов. Роструд запустил новый сервис

На портале «Онлайнинспекция.рф» Рострудом запущен новый сервис «Банк типовых документов».
Банк содержит 1500 форм и примеров, как для работников, так и для работодателей.
С помощью сервиса можно получить необходимый образец документа, который соответствует нормативным требованиям.
В банке документов содержатся не только формы нормативно утвержденных документов, но и те, которые регулярно используются в практике трудовых отношений, но не имеют утвержденной формы. Это различные заявления, организационно-распорядительные и учетные документы в сфере охраны труда, приказы, уведомления.
Так, например, в разделе «Оплата труда» содержатся бланки заявлений работника:
- о приостановлении работы в связи с невыплатой зарплаты;
- об оказании материальной помощи;
- о выплате зарплаты в неденежной форме;
- об удержании из зарплаты в связи со счетной ошибкой;
- об удержании неотработанной суммы аванса при увольнении;
- об удержании из зарплаты в связи с изготовлением брака.
И у меня какие последствия что ст.77, а не 80 теперь???? Пенсионный фонд мне пенсию то начислит потом???
кто как пишет