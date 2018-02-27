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Скачайте образцы кадровых документов. Роструд запустил новый сервис

На портале «Онлайнинспекция.рф» Рострудом запущен новый сервис «Банк типовых документов».

Банк содержит 1500 форм и примеров, как для работников, так и для работодателей.

С помощью сервиса можно получить необходимый образец документа, который соответствует нормативным требованиям.

В банке документов содержатся не только формы нормативно утвержденных документов, но и те, которые регулярно используются в практике трудовых отношений, но не имеют утвержденной формы. Это различные заявления, организационно-распорядительные и учетные документы в сфере охраны труда, приказы, уведомления.

Так, например, в разделе «Оплата труда» содержатся бланки заявлений работника:

  • о приостановлении работы в связи с невыплатой зарплаты;
  • об оказании материальной помощи;
  • о выплате зарплаты в неденежной форме;
  • об удержании из зарплаты в связи со счетной ошибкой;
  • об удержании неотработанной суммы аванса при увольнении;
  •  об удержании из зарплаты в связи с изготовлением брака.

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Мнения
 
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2 мнения
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Аноним
, Тольятти
кто нибудь знает, почему они в бланках при увольнении например по собственному желанию теперь на сайте Онлайнннспекция.рф  для образца дают статью ч. 1 ст. 80 ТК РФ  , а у меня в трудовой книжке п.3 ст.77. ТК РФ ?????
И у меня какие последствия что ст.77, а не 80 теперь????  Пенсионный фонд мне пенсию то начислит потом???
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