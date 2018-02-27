Как определяется степень опасности работодателя для трудовых проверок

С 1 января 2018 года при проведении плановых трудовых проверок будет учитываться степень опасности организаций-работодателей, а точнее, качество исполнения ими трудового законодательства, напомнили в ГИТ по Оренбургской области.

Правительство Постановлением от 16.02.2017 № 197 распространило риск-ориентированный подход на государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Отнесение деятельности к категориям риска осуществляется на основании:

- решения главного государственного инспектора труда РФ (его заместителя) — при отнесении к категории высокого риска;

- решения главного государственного инспектора труда в субъекте РФ (его заместителя) — при отнесении к категориям значительного, среднего и умеренного риска.

Градация происходит по 5 категориям в зависимости от показателя потенциального риска причинения вреда охраняемым законом ценностям.

Индивидуальные коэффициенты рассчитываются на основании:

- данных ведомственной отчетности о результатах надзорно-контрольной деятельности, представленных территориальными органами Федеральной службы по труду и занятости за 3 года, предшествующих текущему;

- сведений о травматизме за 3 года, предшествующих текущему;

- сведений о задолженности по зарплате за предшествующий год

В зависимости от присвоенной работодателю категории риска периодичность проведения плановых проверок будет составлять от 2 до 6 лет. Изменениями закреплено, что проведение плановых проверок в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей зависит от присвоенной категории риска и должно осуществляться со следующей периодичностью:

- для категории высокого риска — один раз в 2 года;

- для категории значительного риска — один раз в 3 года;

- для категории среднего риска — не чаще чем один раз в 5 лет;

- для категории умеренного риска — не чаще чем один раз в 6 лет.

В отношении юрлиц и ИП, деятельность которых отнесена к низкой категории риска, плановые проверки проводиться не будут.

Решение об изменение категории риска на более низкую категорию принимается должностным лицом, которым ранее было принято решение об отнесении работодателя к категории риска, с направлением указанного решения, документов и сведений, на основании которых оно было принято, должностному лицу, уполномоченному на принятие решения об отнесении работодателя к соответствующей категории риска.

При отсутствии решения об отнесении работодателя к определенной категории риска работодатель считается отнесенным к категории низкого риска.

Кроме того, предусмотрен заявительный характер об изменении присвоенной ранее категории риска, путем подачи юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в федеральную инспекцию труда заявления. При этом юрлицам и ИП предоставляется право обжаловать заявление об изменении присвоенной категории риска.