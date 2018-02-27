Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Как определяется степень опасности работодателя для трудовых проверок

С 1 января 2018 года при проведении плановых трудовых проверок будет учитываться степень опасности организаций-работодателей, а точнее, качество исполнения ими трудового законодательства, напомнили в ГИТ по Оренбургской области.

Правительство Постановлением от 16.02.2017 № 197 распространило риск-ориентированный подход на государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Отнесение деятельности к категориям риска осуществляется на основании:

- решения главного государственного инспектора труда РФ (его заместителя) — при отнесении к категории высокого риска;

- решения главного государственного инспектора труда в субъекте РФ (его заместителя) — при отнесении к категориям значительного, среднего и умеренного риска.

Градация происходит по 5 категориям в зависимости от показателя потенциального риска причинения вреда охраняемым законом ценностям.

Индивидуальные коэффициенты рассчитываются на основании:

- данных ведомственной отчетности о результатах надзорно-контрольной деятельности, представленных территориальными органами Федеральной службы по труду и занятости за 3 года, предшествующих текущему;

- сведений о травматизме за 3 года, предшествующих текущему;

- сведений о задолженности по зарплате за предшествующий год

В зависимости от присвоенной работодателю категории риска периодичность проведения плановых проверок будет составлять от 2 до 6 лет. Изменениями закреплено, что проведение плановых проверок в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей зависит от присвоенной категории риска и должно осуществляться со следующей периодичностью:

- для категории высокого риска — один раз в 2 года;

- для категории значительного риска — один раз в 3 года;

- для категории среднего риска — не чаще чем один раз в 5 лет;

- для категории умеренного риска — не чаще чем один раз в 6 лет.

В отношении юрлиц и ИП, деятельность которых отнесена к низкой категории риска, плановые проверки проводиться не будут.

Решение об изменение категории риска на более низкую категорию принимается должностным лицом, которым ранее было принято решение об отнесении работодателя к категории риска, с направлением указанного решения, документов и сведений, на основании которых оно было принято, должностному лицу, уполномоченному на принятие решения об отнесении работодателя к соответствующей категории риска.

При отсутствии решения об отнесении работодателя к определенной категории риска работодатель считается отнесенным к категории низкого риска.

Кроме того, предусмотрен заявительный характер об изменении присвоенной ранее категории риска, путем подачи юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в федеральную инспекцию труда заявления. При этом юрлицам и ИП предоставляется право обжаловать заявление об изменении присвоенной категории риска.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Проверки трудовой инспекции»
Бухгалтерские новости
 
Трудинспекторы будут относить работодателей к рисковым категориям по-новому
 
Директору
 
Важные изменения в трудовом законодательстве-2018
 

Посетить семинар по теме «Проверки трудовой инспекции»

Все семинары по теме Проверки трудовой инспекции