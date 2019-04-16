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Как отцу ребенка оформить отпуск по уходу

В отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет может уйти как мама, так и папа или другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком. Мама в этот период может учиться, работать или проходить военную службу.

Чтобы уйти в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет папе нужно обратиться к своему работодателю с пакетом документов:

- заявление;

- свидетельство о рождении ребенка, за которым осуществляется уход;

- свидетельство (свидетельства) о рождении мамой ребенка предыдущих детей (свидетельства о смерти предыдущих детей);

- справка с места работы (или иной деятельности) другого родителя (что пособие не получает и отпуск не использует) для неработающих родителей, индивидуальных предпринимателей и учащихся по очной форме обучения - справка из органов социальной защиты населения по месту жительства о неполучении пособия на дату наступления страхового случая;

- справка (справки) о сумме заработка у предыдущего работодателя (182н);

- застрахованное лицо, занятое у нескольких страхователей, при обращении к одному из указанных страхователей по своему выбору за назначением и выплатой ежемесячного пособия по уходу за ребенком, наряду с другими документами представляет справку (справки) с места работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (у других страхователей) о том, что назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком этим страхователем не осуществляется.

Во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком папе будет начислено пособие.

Кроме того, папа может работать на условиях неполного рабочего времени, при этом у него сохраняется право находиться в отпуске по уходу за ребенком.

Отец ребенка также может получить единовременное пособие при рождении ребенка, напомнили в отделении ФСС по Ханты-Мансийскому АО.

 Официально трудоустроенному папе необходимо обратиться к своему работодателю с пакетом документов:

- справка о рождении (ф.24 ЗАГСа);

- заявление на выплату единовременного пособия;

- справка с места работы другого родителя либо из органов социальной защиты населения по месту жительства для неработающих родителей, ИП, обучающихся по очной форме обучения о том, что пособие не начислялось и не выплачивалось на дату подачи заявления;

- свидетельство о расторжении брака (в случае, если между родителями ребенка брак расторгнут);

- документ, подтверждающий совместное проживание родителя с ребенком (в случае, если между родителями ребенка брак расторгнут).

С 1 февраля 2018 года размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 25138,64 рублей.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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