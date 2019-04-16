Как оформляется больничный лист при карантине

Выдача при карантине листка нетрудоспособности по уходу за ребёнком предусмотрена пунктом 43 «Порядка выдачи листков нетрудоспособности», утверждённого приказом МЗСР от 29.06.2011 № 624н.
Листок нетрудоспособности по уходу за ребёнком выдаётся при соблюдении следующих условий:
1. Возраст ребёнка – до 7 лет;
2. Ребёнок посещает дошкольное образовательное учреждение;
3. Карантин установлен на основании решения, принимаемого в соответствии со статьёй 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:
- Правительством РФ;
- органом исполнительной власти субъекта РФ;
- органом местного самоуправления;
- уполномоченных должностных лиц федерального органа исполнительной власти или его территориальных органов, в ведении которых находятся объекты обороны и иного специального назначения.
Листок нетрудоспособности выдаётся одному из работающих членов семьи (опекуну) на весь период карантина, лечащим врачом, который осуществляет наблюдение за ребёнком.
Особенность оформления листка нетрудоспособности – должны быть указаны:
- код причины нетрудоспособности: «03»;
- заполнен подраздел листка нетрудоспособности «по уходу» с указанием возраста ребёнка (число полных лет, если возраст ребёнка старше 1-го года).
Такие разъяснения дает отделение ФСС по Севастополю.