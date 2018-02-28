Как получить вычет из стоимости патента на покупку ККТ

С 1 января 2018 года, индивидуальные предприниматели, применяющие ПСН, могут воспользоваться правом на получение налогового вычета при покупке онлайн-кассы.

Налоговый вычет может составить до 18 тыс. рублей на каждый экземпляр кассы. Оформление вычета для патентной системы будет осуществляться на основании уведомления.

До утверждения формы уведомления налогоплательщик вправе уведомить налоговый орган в произвольной форме с обязательным указанием следующих реквизитов:

фамилия, имя, отчество (при наличии) налогоплательщика; ИНН; номер и дата патента, в отношении которого производится уменьшение суммы налога, сроки уплаты и суммы расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, на которые они уменьшаются; модель и заводской номер контрольно-кассовой техники, в отношении которой производится уменьшение суммы налога; сумма понесенных расходов по приобретению соответствующей контрольно-кассовой техники.

В случае указания недостоверных или не соответствующих требованиям сведений налоговый орган уведомляет об отказе в уменьшении суммы налога на расходы по приобретению онлайн-кассы.

При принятии решения об уменьшении налоговый орган производит расчет сумм налога, подлежащего уменьшению, и осуществляет корректировку указанных сумм в карточке «Расчеты с бюджетом».

Такие разъяснения приводит на своем сайте Управление ФНС по Республике Алтай.