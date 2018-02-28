«Нулевки» по НДС не нравятся налоговым инспекторам

Читательницу нашего сайта вызвали на допрос в ИФНС, что ее немало удивило. Женщина является директором ООО, которое вот уже несколько лет не ведет деятельность. Нулевые декларации исправно сдаются. Казалось бы, повода для претензий со стороны налоговиков быть не должно.

Посетив мероприятие, директор ООО поделилась с клерками результатами.

Предложили три варианта - ликвидироваться, перейти на упрощенку, либо прислать уведомление об освобождении по ст. 145 НК РФ. Посетовали, что мы до сих пор отчетность сдаем, а то бы ликвидировали давно самостоятельно. В общем, нулевая отчетность по НДС им не нравится. - Аноним

Обсуждение происходит в теме «Повестка в налогувую в качестве свидетеля.!!»

Напомним, ранее неоднократно наши читатели жаловались на неправомерный отказ ИФНС в приеме нулевых деклараций по НДС. Принять декларацию налоговики соглашаются только после личного визита директора.