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Новости для бухгалтера

Налоговики будут усиленно собирать НДФЛ и взносы

На заседании расширенной коллегии ФНС глава Минфина Антон Силуанов поручил налоговикам усилить работу по сбору страховых взносов и НДФЛ.

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