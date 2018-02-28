Налоговики будут усиленно собирать НДФЛ и взносы

Как же все это надоело. Ельцинская политика по развалу государства продолжается. При чем тут дохо...
Матвеенко будучи мэром Петербурга еще 10 лет тому назад обещала повышение пенсии всем у кого труд...
Вот так и живем... Чет сказал, а сам то и не понял. Главный месседж надо со всего плату брать. А ...
Как только не заманивают в Электронное рабство.
Прикольно то, что они считают, что оказывают нам услугу, принимая у нас отчетность - см. адм. рег...
Планово-бюджетная комиссия - это где? Это в СССР.
Наверно мы согласились бы заплатить налоговой за их честность, справедливость, Честность и ...
natalisa51, Вы писали: Обидно,что наша власть нас явно недооценивает и считает дураками, раз...
20 лет в профессии, люблю свою работу, если бы не дебилы-законодатели, со своим каждодневным абсу...
И да, без путевки ни в санаторий, ни в дом отдыха не принимали. К путевке в санаторий обя...
Аноним, Вы писали:"Если все хорошо, то с работы не увольняются, рекомендации не нужны"Да что ВЫ? ...
Я положила депазит 30000 в банк и получила карту виза. Бесплатное снятие, обслуживание. Зап...
Наверно мы согласились бы заплатить налоговой за их честность, справедливость, за отношение к нал...
##@@основная масса населения не знает как пользоваться бесплатными сервисами налоговой службы.
За оформление карты Мир для пенсионеров берут 750+ 140 руб ( плата за прохождение ден...
Может они и НДС будут с наших денег платить? Наверное и за воздух и за снег налоги с нас соб...
Как-то налоговики еще не додумались пользователям ЛК НДФЛ на получение дохода в натуральной форме...
Аноним, Вы писали:За 2015-2016 год фнс начислила мне транспортный налог за жигули,которой я владе...
Аноним, Вы писали Чушь буржуйская. Все расходы при СССР распределяла планово- бюджетная...
Я училась в техникуме. Получала повышенную стипендию 35 рублей, у мамы зарплата- 90 рублей. А у б...
а это как - немного платным- ? а пусть еще введут налог на налоги, платное посещение налоговой, и...
На аттестации аудиторов нам тупо раздали ответы. Было противно...
У меня аттестат больше 10 лет. Довольна. Особенно после 40-часовок. Сравниваю себя с теми, кто бе...
К статье прикреплено письмо Минфина не по теме. Вы просто не до конца дочиталиОб НДС при по...
Ерунда. Вчера отправил отчет со всякими, даже непродолжительными, отпусками (у нас есть любители ...
Старый ворчун, Вы писали:Аноним, Вы писали:Знал людей, которые получали путевки в санатории/дома ...
Кто нибудь сдал на аттестат и остался доволен? Только обдираловка ежегодная по взносам. На курсах...
бух2007, Вы писали:человек который как минимум имеет 20 лет официального стажа и человек, который...
просто правительству налоговая уже в тягость (слишком много сотрудников) . сокращать ...? нельзя ...
К статье прикреплено письмо Минфина не по теме.
Старый ворчун, Вы писали:Аноним, Вы писали:Кто объяснит, а зачем вообще в платежка поле НДС? На ч...
банк вызвал его и сказал закрывать счет и что бы духу твоего не было (дословно) я знаю конт...
Аноним, Вы писали:Еще был налог на бездетность. Не помню сколько процентов. 6%
Да о чем бы не шла речь. Вот ФНС - это служба, через которую мы платим за то, что живем и работае...