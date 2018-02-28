Срок сдачи СЗВ-СТАЖ истекает завтра

Аноним

Как же все это надоело. Ельцинская политика по развалу государства продолжается. При чем тут дохо... ЦИК опубликовал данные о доходах Путина, Жириновского и Грудинина

Аноним

Матвеенко будучи мэром Петербурга еще 10 лет тому назад обещала повышение пенсии всем у кого труд... С 1 февраля 2018 ПФР будет больше платить льготникам. Узнайте, кому и сколько

Rolen Вот так и живем... Чет сказал, а сам то и не понял. Главный месседж надо со всего плату брать. А ... Налоговой службе предложили брать плату за свои удобные сервисы

Аноним

суки УФНС по Ставропольскому краю: для участников боевых действий не предусмотрены льготы по транспортному налогу

Аноним

Как только не заманивают в Электронное рабство. За электронную регистрацию бизнеса можно будет не платить госпошлину

Старый ворчун Прикольно то, что они считают, что оказывают нам услугу, принимая у нас отчетность - см. адм. рег... Налоговой службе предложили брать плату за свои удобные сервисы

Аноним

Планово-бюджетная комиссия - это где? Это в СССР. Бухгалтеры ностальгируют о зарплатных налогах в СССР

Аноним

Наверно мы согласились бы заплатить налоговой за их честность, справедливость, Честность и ... Налоговой службе предложили брать плату за свои удобные сервисы

Аноним

20 лет в профессии, люблю свою работу, если бы не дебилы-законодатели, со своим каждодневным абсу... Где и как найти главного бухгалтера

Аноним

И да, без путевки ни в санаторий, ни в дом отдыха не принимали. К путевке в санаторий обя... Бухгалтеры ностальгируют о зарплатных налогах в СССР

Аноним

Аноним, Вы писали:"Если все хорошо, то с работы не увольняются, рекомендации не нужны"Да что ВЫ? ... Где и как найти главного бухгалтера

Аноним

Наверно мы согласились бы заплатить налоговой за их честность, справедливость, за отношение к нал... Налоговой службе предложили брать плату за свои удобные сервисы

Аноним

##@@основная масса населения не знает как пользоваться бесплатными сервисами налоговой службы. Налоговой службе предложили брать плату за свои удобные сервисы

Аноним

За оформление карты Мир для пенсионеров берут 750+ 140 руб ( плата за прохождение ден... Реальность и мифы про карту «Мир»: налог на пенсии?

Аноним

Может они и НДС будут с наших денег платить? Наверное и за воздух и за снег налоги с нас соб... Налоговой службе предложили брать плату за свои удобные сервисы

Над.К Как-то налоговики еще не додумались пользователям ЛК НДФЛ на получение дохода в натуральной форме... Налоговой службе предложили брать плату за свои удобные сервисы

Аноним

Аноним, Вы писали:За 2015-2016 год фнс начислила мне транспортный налог за жигули,которой я владе... Что ФНС будет делать в 2018 году

Аноним

Аноним, Вы писали Чушь буржуйская. Все расходы при СССР распределяла планово- бюджетная... Бухгалтеры ностальгируют о зарплатных налогах в СССР

Аноним

Я училась в техникуме. Получала повышенную стипендию 35 рублей, у мамы зарплата- 90 рублей. А у б... Бухгалтеры ностальгируют о зарплатных налогах в СССР

Аноним

а это как - немного платным- ? а пусть еще введут налог на налоги, платное посещение налоговой, и... Налоговой службе предложили брать плату за свои удобные сервисы

Аноним

На аттестации аудиторов нам тупо раздали ответы. Было противно... Что такое Единый реестр ИПБ России?

Аноним

У меня аттестат больше 10 лет. Довольна. Особенно после 40-часовок. Сравниваю себя с теми, кто бе... Что такое Единый реестр ИПБ России?

Аноним

и еще 3 корочки хлеба ЦИК опубликовал данные о доходах Путина, Жириновского и Грудинина

бух2007 К статье прикреплено письмо Минфина не по теме. Вы просто не до конца дочиталиОб НДС при по... Как фирме на УСН учесть в расходах квартиру

Аноним

Ерунда. Вчера отправил отчет со всякими, даже непродолжительными, отпусками (у нас есть любители ... Образец СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1

Аноним

Старый ворчун, Вы писали:Аноним, Вы писали:Знал людей, которые получали путевки в санатории/дома ... Бухгалтеры ностальгируют о зарплатных налогах в СССР

moimac Кто нибудь сдал на аттестат и остался доволен? Только обдираловка ежегодная по взносам. На курсах... Что такое Единый реестр ИПБ России?

Аноним

бух2007, Вы писали:человек который как минимум имеет 20 лет официального стажа и человек, который... Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

Аноним

просто правительству налоговая уже в тягость (слишком много сотрудников) . сокращать ...? нельзя ... Налоговой службе предложили брать плату за свои удобные сервисы

Аноним

К статье прикреплено письмо Минфина не по теме. Как фирме на УСН учесть в расходах квартиру

ananasik-s Старый ворчун, Вы писали:Аноним, Вы писали:Кто объяснит, а зачем вообще в платежка поле НДС? На ч... Как банки будут контролировать вас и ваш НДС

saigak банк вызвал его и сказал закрывать счет и что бы духу твоего не было (дословно) я знаю конт... Банки будут высчитывать НДС в ваших платежках. Узнайте, кто попадет под подозрение