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Срок сдачи СЗВ-СТАЖ истекает завтра

Представление формы СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1 истекает 1 марта.

Обязанность сдачи персонифицированной отчетности в ПФР установлена пунктом 2 статьи 11.1 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

Формы утверждены Постановлением ПФР № 3п от 11.01.17 г.

Сроки представления всей бухгалтерской и налоговой отчетности, а также сроки уплаты налогов и взносов, вы можете найти в нашем календаре налогоплательщика на форуме. Кроме того, вы можете пользоваться нашим Google Calendar, настроив который сможете получать нужные вам уведомления.
 

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