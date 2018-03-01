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ИФНС хотела оштрафовать ИП за правильный расчет налога. Но не вышло

В конце прошлого года мы рассказывали историю ИП, которого пытались оштрафовать за неправильное исчисление налога по УСН.

А все потому, что налоговики игнорируют нормы НК и придумали свой способ уменьшения налога на взносы. По их мнению, уменьшить налог можно только на сумму взносов, не превышающую максимальную за налоговый период.

В этой связи с ИП потребовали доплатить 100 тыс. рублей. Его возражения, направленные в адрес ИФНС, были проигнорированы. В этой связи ИП решил оспорить решение о штрафе в вышестоящей организации и направил жалобу в УФНС.

Накануне ИП поделился с клерками результатами своей борьбы. Можно сказать, что налоговики в этот раз сдались без боя, ИФНС отказалась от своих претензий.

Написали аппеляционную жалобу в УФНС, отвезли в районную.
Через месяц приходит письмо из районной "о внесении изменений в решение о привлечении к налог.ответственности...": решение о привлечении №.. считать решением об отказе в привлечении №... и т.п.)) Без каких-либо ссылок на жалобу.
Короче решение отменили, и есть ощущение, что жалобу даже не отправили в УФНС, но выяснять не будем)

- Аноним

Обсуждение происходит в теме форума «Уменьшение налога ИП на УСН на взносы за два года».  

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