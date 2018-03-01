Продление полномочий директора-иностранца чуть не обернулось штрафом в 400 тыс. рублей

К бизнес-омбудсмену в Орловской области обратилось закрытое акционерное общество по вопросу оспаривания решения органа миграционного контроля о привлечении к административной ответственности.

ЗАО признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.15 КоАП и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 тыс. рублей.

Основанием для привлечения к административной ответственности явилось не уведомление Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области о заключении с 04 марта 2017 года трудового договора с гражданином Украины в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения трудового договора, что является нарушением требований п.8 ст.13 Федерального закона от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Дело в том, что данный гражданин Украины решением Единственного акционера ЗАО был избран на должность гендиректора еще с 04.03.2016 сроком на 1 год, о чем общество в 2016 году уведомляло УФМС.

В связи с истечением срока полномочий директора он вновь избирается на эту должность с 04.03.2017 по 15.12.2017 года.

В связи с тем, что трудовые отношения ЗАО с директором были продолжены, то предприятие посчитало, что в данном случае у него отсутствует обязанность по уведомлению миграционного органа о заключении трудового договора с иностранным гражданином.

С помощью бизнес-омбудсмена компания обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании незаконным постановления начальника УВМ УМВД России по Орловской области по делу об административном правонарушении.

Бизнес-омбудсмен указал, что предприятие не имело цели уклонения от соблюдения норм привлечения иностранного гражданина к трудовой деятельности, поскольку ранее в 2016 году оно уведомляло территориальный орган миграционного контроля о заключении трудового договора с ним, что так же указывает на отсутствие у общества пренебрежительного отношение к выполнению своих публично-правовых обязанностей.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что у общества так же не было цели сокрытия факта трудовых отношений с иностранным гражданином. На момент проведения проверки гендир имел разрешение на временное проживание в РФ до 15.12.2017 года и миграционная служба этой информацией располагала.

Кроме того, уполномоченный выразил мнение о том, что наложение административного штрафа в размере 400 тыс. рублей в данном случае не отвечает целям административной ответственности и влечет избыточное ограничение прав юрлица, не соответствует степени общественной опасности, характеру совершенного правонарушения и наступившим последствиям, носит скорее карательный, а не превентивный характер и может затруднить хозяйственную деятельность общества.

Арбитражный суд принял решение о признании незаконным и отмене постановления УМВД «по делу об административном правонарушении».

ЗАО было освобождено от уплаты штрафа в размере 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба бизнес-защитника.