Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Срок уплаты за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год истекает сегодня

1 марта истекает срок внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год.

Такая дата установлена статьей 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Декларацию по этому виду платежа представляют не позднее 10 марта в Росприроднадзор.

Подробности о плате за негативное воздействие на окружающую среду можно узнать в статье «Изменения в плате за негативное воздействие на окружающую среду — 2017».

Сроки представления всей бухгалтерской и налоговой отчетности, а также сроки уплаты налогов и взносов, вы можете найти в нашем календаре налогоплательщика на форуме. Кроме того, вы можете пользоваться нашим Google Calendar, настроив который сможете получать нужные вам уведомления.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтеру
 
Отчет субъектов МСП по экологии-2017: когда и как сдавать, и что будет, если не отчитаться
 
Бухгалтерские новости
 
Расчет по экологическому сбору можно будет сдать через бесплатную программу
 
Бухгалтеру
 
Изменения в плате за негативное воздействие на окружающую среду - 2017
 