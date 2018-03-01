Срок уплаты за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год истекает сегодня

1 марта истекает срок внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год.

Такая дата установлена статьей 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Декларацию по этому виду платежа представляют не позднее 10 марта в Росприроднадзор.

Подробности о плате за негативное воздействие на окружающую среду можно узнать в статье «Изменения в плате за негативное воздействие на окружающую среду — 2017».

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