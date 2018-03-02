Кто сдает еще один экологический отчет до 20 апреля 2018 года

В «Красном уголке бухгалтера» бухгалтеры обеспокоены еще одним отчетом по экологии.
Юрлица и ИП Московской области подают сведения об образуемых отходах за 2017 год.
Они отчитываются в кадастр отходов Московской области до 20 апреля 2018 г.
Письмом от Зампреда правительства Московской области на эту тему поделился один из клерков.
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» Министерство экологии и природопользования Московской области осуществляет ведение регионального кадастра отходов.
В соответствии с порядком ведения кадастра отходов Московской области, утвержденным распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 14.02.2017 № 63-РМ, сведения в кадастр предоставляются юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы производства и потребления, кроме радиоактивных, биологических и медицинских отходов.
Согласно указанному порядку сведения об образуемых отходах предоставляются организациями ежегодно в срок до 20 апреля. Сведения предоставляются в электронном виде на официальном сайте Системы учета отходов Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://esvr.mosreg.ru.
В случае отсутствия образования отходов в результате хозяйственной
и (или) иной деятельности необходимо уведомить Министерство экологии
и природопользования Московской области официальным письмом
с предоставлением обосновывающих документов.
Из текста письма следует, что отчитаться должны все организации и ИП Московской области поголовно, и такой же вывод озвучили и те, кто принимает отчеты , когда к ним обратились за разъяснением:
По телефону сказали, что это касается всех организаций, и даже если вы только бумагу в урну бросаете — всё-равно сдаете отчет.
— рассказывает Елена Мишина
Штрафы, в соответствии со статьей 9.2 Кодекса Московской области об административных правонарушениях , такие:
1. Непредставление сведений, используемых для ведения кадастра отходов Московской области, — влечет наложение административного штрафа:
- на индивидуальных предпринимателей в размере от 10000 до 20000 рублей;
- на должностных лиц — от 20000 до 50000 рублей;
- на юридических лиц — от 100000 до 200000 рублей.
2. Несвоевременное представление сведений, используемых для ведения кадастра отходов Московской области, представление недостоверных сведений, представление сведений в неполном объеме — влечет наложение административного штрафа:
- на индивидуальных предпринимателей в размере от 5000 до 10000 рублей;
- на должностных лиц — от 10000 до 30000 рублей;
- на юридических лиц — от 50000 до 150000 рублей