Кто сдает еще один экологический отчет до 20 апреля 2018 года

В «Красном уголке бухгалтера» бухгалтеры обеспокоены еще одним отчетом по экологии.

Юрлица и ИП Московской области подают сведения об образуемых отходах за 2017 год.

Они отчитываются в кадастр отходов Московской области до 20 апреля 2018 г.

Письмом от Зампреда правительства Московской области на эту тему поделился один из клерков.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» Министерство экологии и природопользования Московской области осуществляет ведение регионального кадастра отходов. В соответствии с порядком ведения кадастра отходов Московской области, утвержденным распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 14.02.2017 № 63-РМ, сведения в кадастр предоставляются юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы производства и потребления, кроме радиоактивных, биологических и медицинских отходов. Согласно указанному порядку сведения об образуемых отходах предоставляются организациями ежегодно в срок до 20 апреля. Сведения предоставляются в электронном виде на официальном сайте Системы учета отходов Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://esvr.mosreg.ru. В случае отсутствия образования отходов в результате хозяйственной

и (или) иной деятельности необходимо уведомить Министерство экологии

и природопользования Московской области официальным письмом

с предоставлением обосновывающих документов.

Из текста письма следует, что отчитаться должны все организации и ИП Московской области поголовно, и такой же вывод озвучили и те, кто принимает отчеты , когда к ним обратились за разъяснением:

По телефону сказали, что это касается всех организаций, и даже если вы только бумагу в урну бросаете — всё-равно сдаете отчет. — рассказывает Елена Мишина

Штрафы, в соответствии со статьей 9.2 Кодекса Московской области об административных правонарушениях , такие:

1. Непредставление сведений, используемых для ведения кадастра отходов Московской области, — влечет наложение административного штрафа:

на индивидуальных предпринимателей в размере от 10000 до 20000 рублей;

на должностных лиц — от 20000 до 50000 рублей;

на юридических лиц — от 100000 до 200000 рублей.

2. Несвоевременное представление сведений, используемых для ведения кадастра отходов Московской области, представление недостоверных сведений, представление сведений в неполном объеме — влечет наложение административного штрафа: