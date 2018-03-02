Налоговые инициативы Путина начнут срочно реализовывать

Налоговые инициативы, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, станут приоритетами для работы комитета Госдумы по бюджету и налогам в первом полугодии 2018 года, заявил первый зампред комитета Александр Ремезков.

Путин в четверг предложил уточнить расчет налога на имущество физлиц, сделав его справедливым и посильным, а также определение кадастровой стоимости недвижимости, чтобы она не превышала ее рыночную стоимость. Глава государства говорил и о необходимости упрощения налоговой отчетности для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.

«Для всех нас послание Федеральному собранию — побуждение к конкретным действиям. И каждый в меру своих компетенций должен участвовать в разработке механизмов реализации задач, поставленных президентом России. Уверен, что, например, для нашего думского комитета приоритетом в работе в первом полугодии 2018-го станет уточнение расчета налога на имущество физлиц в зависимости от кадастровой стоимости недвижимости», — сказал Ремезков в интервью РИА Новости.

Он также заверил, что бюджетный комитет продолжит работу над законодательством, регулирующим применение контрольно-кассовой техники. «Сделаем все, чтобы упростить для предпринимателей налоговую отчётность, а также снизить налоговую нагрузку для малого бизнеса, для всех, кто сам себе создает рабочие места — начинающих предпринимателей и самозанятых граждан», — добавил депутат.

«Мы будем участвовать в формировании новых налоговых условий в нашей стране. И сделаем все возможное, чтобы обеспечить баланс интересов — наполнить казну и при этом не задавить налогами бизнес», — продолжил первый зампред бюджетного комитета.