Агенты должны применять ККТ при электронных средствах платежа

При осуществлении расчетов агентом ККТ применяется в обязательном порядке.

При этом положения Федерального закона N 54-ФЗ не запрещают агенту регистрировать и применять ККТ.

При осуществлении расчета с использованием электронных средств платежа, в том числе исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем ККТ или уполномоченным им лицом, пользователь обязан применять ККТ с момента подтверждения исполнения распоряжения о переводе денежных средств кредитной организацией.

В целях устранения неопределенности относительно обязанности организаций и ИП применять ККТ в зависимости от ряда способов оплаты товаров (работ, услуг) Госдумой принят в первом чтении проект федерального закона N 344028-7, согласно которому под расчетами понимается, в частности, прием или выплата денежных средств в наличной и безналичной формах за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № 03-01-15/22580 от 06.04.2018.