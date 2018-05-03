Опрос для «упрощенцев» про код тарифа в РСВ

Zarina2018, Вы писали:спомнилось:1) Пришла как ассистент аудитора на НПЗ в 1999: бухгалтерия чело...
У сбера всегда так сам грабить и другим дает
Для Путина с Медведевым большинство россиян-мусор, от которого сложно избавиться, но что-то надо ...
в провинции дешевле открыть упрощенку 6% и перекрыть налог страховыми взносами за ип,...
Вот совсем фонды обнаглели, копейки и минималку зарубают, отказывают, а сами жируют на наши деньг...
msneg, Вы писали:MissCherie, Вы писали:На ИНН много из бюджета уже не выделяют.. надо придумать н...
а при смене паспорта идти за новым идентификатором или с паспортом будут новый выдавать?
Меня когда-то на счетах учили умножать и делить... Первая моя программа была ПАРУС на dos... хоро...
Даже для того чтобы добавить нового контрагента нужно пройти через круги Ада. Сбербанк просто не ...
А если случайно нажмется кнопка? Зачем мальчиков по вызову сразу? Обычно звонят сначала, чтобы по...
Кто побежит в первую очередь, так это они же, законодатели наши))) А так как бежать сейчас особо ...
ToT, Вы писали:се должны стучать Тада пусть всем молотки раздадут...
Дорогие бухгалтеры, не ищите себе лишних работы! На стационарное рабочее место должен быть трудоу...
MissCherie, Вы писали:На ИНН много из бюджета уже не выделяют.. надо придумать новое.. нанять люд...
Короче в государственной думе долго думали какую бы думу придумать и наконец выдумали такую думу ...
Читаю тут сижу, а у нас в Забайкальском крае есть районы, селения, где телевизор показывает утром...
На ИНН много из бюджета уже не выделяют.. надо придумать новое.. нанять людей, а лучше уполномочи...
Мадама, Вы писали:Дир пришел ко мне с жалобой на Сбер и назначил разбираться. Он открыл рс в Сбер...
Т.е., грядёт значительное повышение цен на ширпотреб?Вообще ощущение, что мелких производителей х...
И не только машинной вязки, но и ручной.Т.е. бабуля, связавшая кофточку и решившая её продать, ст...
Короче, с 21 года всех мелких предпринимателей выдавят окончательно, потому что расписать в чеке ...
Дир пришел ко мне с жалобой на Сбер и назначил разбираться. Он открыл р\с в Сбере на себя как физ...
Ну фсё.... пропали наши пенсии окончательно
Так Вам и надо, Вот чего у нашего народа не отнять, так это доброты и участия к коллегам ;)
Аноним, Вы писали:То есть, если ИП с работниками на патенте, он должен перейти на онлайн кассы с ...
То новый "Платон" маячит,что ещё непонятно!!!!
Я бы сперва узнал, какую зарплату они будут платить Я?Ни копейки)
отчетность сбрасывали на одну дискету, а для надежности еще копировали
на 1 или 2 дискеты, на сл...
Так Вам и надо,когда набиваете платежки проверяйте!
Ты когда был в магазине последний раз , урод?
ToT, Вы писали:Давайте создадим профсоюз, хотя бы начнем. Наши последователи нам спасибо скажут. ...
нам онлайн - кассу с 01.07.2019 применять ? Да
При корректировки отчёта в сторону увеличения налога-это штраф ( если эта корректировка произошл...