Опрос для «упрощенцев» про код тарифа в РСВ

При сдаче РСВ за 1 квартал 2018 года бухгалтеры обнаружили, что 1С неправильно проставляет код тарифа. Страхователям на УСН приходилось вручную исправлять код с 01 на 02.

По мнению наших читателей, политика 1С поменялась после выхода письма ФНС № ГД-4-11/26795@ от 28.12.2017, разъясняющего, что при совмещении УСН и ЕНВД можно проставлять любой из трех кодов – 01, 02 или 03.

Так с каким кодом тарифа сдали РСВ за 1 квартал 2018 бухгалтеры страхователей, применяющих УСН? Выясним это в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.