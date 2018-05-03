При продаже авто, купленного у фирмы на УСН, придется меньше платить НДС

Налогоплательщикам, реализующим автомобили, морскую и речную технику, приобретенные у физлиц и организаций, не являющихся плательщиками НДС, следует готовиться к поправкам в НК, которые вступят в силу в январе 2019.

Соответствующий документ начал разрабатываться в Минфине. Изменится пункт 5.1 ст. 154 НК, который в настоящее время позволяет считать НДС с разницы между покупной и продажной стоимостью при реализации авто, приобретенных у физлиц.

Действие этой нормы распространят в том числе и на продажу морской и речной техники, а в число продавцов включат также организации, которые не являются плательщиками НДС.

Текст документа пока не опубликован.