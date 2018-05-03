Квартиросдатчиков, неуплачивающих налоги, вычисляют по анонимным сообщениям соседей

Пресс-служба Приморской ФНС сообщает о том, что рейды по владивостокским квартирам, сдающимся внаём, проводятся два раза в месяц. Проводятся они совместно с органами полиции и администрацией города.

Сотрудники налоговой службы при этом проверяют договоры найма жилого помещения, а сотрудники полиции проверяют паспорта и, если требуется, патенты на трудовую деятельность.

После проверки собственник помещения вызывается для дачи пояснений и представления декларации по соответствующей форме.

Квартиры, которые необходимо проверить, выбирают исходя из анонимных жалоб соседей поступающих на горячую линию администрации города Владивостока.

В России уплачивать налоги от сдачи квартир в наем можно двумя способами: подавать по итогам года налоговую декларацию, оплатив 13% НДФЛ, или приобрести патент на сдачу жилого помещения. Годовая стоимость патента 6% от потенциально возможного годового дохода.