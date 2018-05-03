Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Квартиросдатчиков, неуплачивающих налоги, вычисляют по анонимным сообщениям соседей

Пресс-служба Приморской ФНС сообщает о том, что рейды по владивостокским квартирам, сдающимся внаём, проводятся два раза в месяц. Проводятся они совместно с органами полиции и администрацией города.

Сотрудники налоговой службы при этом проверяют договоры найма жилого помещения, а сотрудники полиции проверяют паспорта и, если требуется, патенты на трудовую деятельность.

После проверки собственник помещения вызывается для дачи пояснений и представления декларации по соответствующей форме.

Квартиры, которые необходимо проверить, выбирают исходя из анонимных жалоб соседей поступающих на горячую линию администрации города Владивостока.

В России уплачивать налоги от сдачи квартир в наем можно двумя способами: подавать по итогам года налоговую декларацию, оплатив 13% НДФЛ, или приобрести патент на сдачу жилого помещения. Годовая стоимость патента 6% от потенциально возможного годового дохода.


Мнения
Написать свое мнение
2 мнения
Аватар
Аноним

Если платить патент, то и фиксированные взносы надо платить. Для уплаты патента нужно зарегистрироваться как ИП,  Выгодно просто 13 %

Аватар
Аноним
, Астрахань
в провинции   дешевле открыть упрощенку 6% и перекрыть налог страховыми взносами за ип, чем платить  патент ( с возможно не полученного дохода) + страховые за ип.
Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «НДФЛ»

Все семинары по теме НДФЛ