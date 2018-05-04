Как российской компании заполнить платежку на уплату НДС за иностранную фирму

Российское юрлицо может уплатить НДС за иностранную организацию, осуществляющую деятельность на территории РФ через филиал.

Как заполнить платежку? Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № СД-4-3/7280@ от 17.04.2018.

Так, российское юрлицо в этом случае указывает в полях платежного поручения:

- «ИНН» плательщика - значение ИНН иностранной организации, состоящей на налоговом учете в РФ по месту осуществления деятельности через российский филиал;

- «КПП» плательщика - значение КПП иностранной организации, состоящей на налоговом учете в РФ по месту осуществления деятельности через российский филиал;

- «Плательщик» - наименование юрлица, исполняющего обязанность плательщика по уплате НДС;

- «Назначение платежа» - указываются ИНН и КПП лица, осуществляющего платеж. Данная информация указывается первой в реквизите «Назначение платежа». Для разделения информации об ИНН и КПП используется знак «//»; для отделения информации о плательщике от иной информации, указываемой в реквизите «Назначение платежа», используется знак «//».

Следует иметь в виду, что для данной категории плательщиков Правилами не предусмотрен новый статус. В поле «101» - «Статус плательщика» указывается статус того лица, чья обязанность по уплате НДС исполняется. В частности, при исполнении обязанности иностранного юрлица, состоящего на учете по месту осуществления деятельности через российский филиал, указывается статус «01».