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Каждому россиянину присвоят уникальный номер

В рамках «Основного направления развития финансовых технологий на 2018-2020 гг.» планируется присвоить каждому россиянину уникальный номер — сквозной идентификатор. Такой новостью поделились с нами участники нашей группы в Фейсбук.

Сквозной идентификатор объединит данные паспорта и СНИЛС, и, вероятно, со временем заменит их.

Разработка сквозного идентификатора проводится Центробанком, Минкомсвязи и Минфином.

В данный момент ЦБ и министерства проводят совещания посвященные новому идентификатору. Внедрять же его планируется начать в 2019 году.

Определение сквозного идентификатора клиента обеспечивает предоставление различных видов информации о клиенте заинтересованным органам и организациям в том числе для оказания ему финансовых услуг, 

— говорится в документе, опубликованном Центральным Банком.


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7 мнений
Клерк
MissCherie
, Тольятти

На ИНН много из бюджета уже не выделяют.. надо придумать новое.. нанять людей, а лучше уполномочить какую-нибудь фирму, разработать ПО

Клерк
msneg

MissCherie, Вы писали:

На ИНН много из бюджета уже не выделяют.. надо придумать новое.. нанять людей, а лучше уполномочить какую-нибудь фирму, разработать ПО

 Да, и передавать данные из одного ведомства в другое. Года два-три.

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Аноним
, Санкт-Петербург

msneg, Вы писали:

MissCherie, Вы писали:

На ИНН много из бюджета уже не выделяют.. надо придумать новое.. нанять людей, а лучше уполномочить какую-нибудь фирму, разработать ПО

 Да, и передавать данные из одного ведомства в другое. Года два-три.

 

Естественно при передаче растеряв и перепутав данные по стажу, зп, имуществу, и пр. - в результате появится куча должников по имущ.  и трансп. налогам,  а  пенсионерам пересчитают пенсии  в меньшую сторону ибо обнаружится вдруг нехватка стажа.   Похоже им понравилась ситуация с юрлицами по переносу взносов ))
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