Каждому россиянину присвоят уникальный номер

В рамках «Основного направления развития финансовых технологий на 2018-2020 гг.» планируется присвоить каждому россиянину уникальный номер — сквозной идентификатор. Такой новостью поделились с нами участники нашей группы в Фейсбук.
Сквозной идентификатор объединит данные паспорта и СНИЛС, и, вероятно, со временем заменит их.
Разработка сквозного идентификатора проводится Центробанком, Минкомсвязи и Минфином.
В данный момент ЦБ и министерства проводят совещания посвященные новому идентификатору. Внедрять же его планируется начать в 2019 году.
Определение сквозного идентификатора клиента обеспечивает предоставление различных видов информации о клиенте заинтересованным органам и организациям в том числе для оказания ему финансовых услуг,
— говорится в документе, опубликованном Центральным Банком.
На ИНН много из бюджета уже не выделяют.. надо придумать новое.. нанять людей, а лучше уполномочить какую-нибудь фирму, разработать ПО
MissCherie, Вы писали:
Да, и передавать данные из одного ведомства в другое. Года два-три.
а при смене паспорта идти за новым идентификатором или с паспортом будут новый выдавать?
msneg, Вы писали: