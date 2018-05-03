Каждому россиянину присвоят уникальный номер

В рамках «Основного направления развития финансовых технологий на 2018-2020 гг.» планируется присвоить каждому россиянину уникальный номер — сквозной идентификатор. Такой новостью поделились с нами участники нашей группы в Фейсбук.

Сквозной идентификатор объединит данные паспорта и СНИЛС, и, вероятно, со временем заменит их.

Разработка сквозного идентификатора проводится Центробанком, Минкомсвязи и Минфином.

В данный момент ЦБ и министерства проводят совещания посвященные новому идентификатору. Внедрять же его планируется начать в 2019 году.