Получение детского пособия при сокращенном дне обернулось «уголовкой»

Законодательством не предусмотрено каких-либо ограничений по продолжительности рабочего времени для застрахованного лица, находящегося в отпуске по уходу за ребенком и работающего на условиях неполного рабочего времени.

Однако ФСС имеет на этот счет свое мнение и утверждает, что большая часть времени лица, находящегося в отпуске по уходу за ребенком и работающего на условиях неполного рабочего времени, должна быть посвящена уходу за этим ребенком, а не трудовой деятельности.

Когда рабочий день сокращается незначительно, ФСС отказывается возмещать пособие. Кроме того, инспекторы фонда ищут находят и другие причины, доказывающие фиктивность ухода за ребенком.

Так, читатель нашего сайта рассказал, что стал фигурантом уголовного дела. Бывшего директора компании обвинили в незаконном получении пособия по уходу за ребенком.

Рабочий день молодого отца был сокращен на 2 часа. Согласно табелю учета рабочего времени директор работал 6 часов в день. Однако его зарплата не уменьшилась, он получал полный оклад. Это и послужило причиной возмущения ФСС и причиной обвинить его в мошенничестве.