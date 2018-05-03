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Получение детского пособия при сокращенном дне обернулось «уголовкой»

Законодательством не предусмотрено каких-либо ограничений по продолжительности рабочего времени для застрахованного лица, находящегося в отпуске по уходу за ребенком и работающего на условиях неполного рабочего времени.

Однако ФСС имеет на этот счет свое мнение и утверждает, что большая часть времени лица, находящегося в отпуске по уходу за ребенком и работающего на условиях неполного рабочего времени, должна быть посвящена уходу за этим ребенком, а не трудовой деятельности.

Когда рабочий день сокращается незначительно, ФСС отказывается возмещать пособие. Кроме того, инспекторы фонда ищут находят и другие причины, доказывающие фиктивность ухода за ребенком.

Так, читатель нашего сайта рассказал, что стал фигурантом уголовного дела. Бывшего директора компании обвинили в незаконном получении пособия по уходу за ребенком.

Рабочий день молодого отца был сокращен на 2 часа. Согласно табелю учета рабочего времени директор работал 6 часов в день. Однако его зарплата не уменьшилась, он получал полный оклад. Это и послужило причиной возмущения ФСС и причиной обвинить его в мошенничестве.

нахожусь под следствием ст.159.2 ч3  , будучи директором не уменьшил себе зарплату......

работал 6 часов (по табелю) а зарплату получал как прежде, незаконное получение пособие. частная фирма, я наемный директор, оклад установлен решением учредителей при назначении. вылезло случайно, после увольнения и проверке ОБЭПа (проверяли по другому поводу)

 -Аноним


Мнения
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1 мнение
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Аноним
, Москва
Вот совсем фонды обнаглели, копейки и минималку зарубают, отказывают, а сами жируют на наши деньги, в прошлом году жене собственника ООО отказали в выплате декретных, позиция-искусственно созданная ситуация, хотя она правда работала финансовым директором в фирме мужа, правда устроилась на работу беременная уже, и вот отказали даже в минималке!
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