При помощи онлайн-кассы можно вызвать группу быстрого реагирования

Компания «Эвотор», производитель онлайн-касс и облачных сервисов, а также «ГОЛЬФСТРИМ», лидер рынка охранных систем, представили новый проект – приложение «Кнопка SOS».

Приложение позволяет экстренно вызвать помощь на торговую точку или предприятие малого бизнеса. Если ранее для обеспечения охраны необходимо было устанавливать специальное оборудование, то теперь достаточно скачать приложение «Кнопка SOS» на онлайн-кассу Эвотор. В случае опасности сотруднику необходимо удерживать кнопку в течение секунды. Онлайн-касса передаст сигнал тревоги на Центральную станцию мониторинга «ГОЛЬФСТРИМ». Получив сигнал SOS, оператор Центральной станции мониторинга незамедлительно отправляет ближайшую группу быстрого реагирования.

Мы в «ГОЛЬФСТРИМ» создали продукт, который позволяет по-новому взглянуть на возможности охранных систем. Обычные услуги по охране бизнеса теперь можно получить необычным образом и с массой преимуществ. Это проще – все онлайн и без бумаг. Это быстрее – не требуется устанавливать оборудование. Это удобнее, т.к. всегда под рукой и не потеряется, как носимая кнопка тревожной сигнализации, – отметил генеральный директор «ГОЛЬФСТРИМ» Алексей Давыдов.

О том, где можно скачать такое приложение, читайте здесь.