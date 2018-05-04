Что ждать бизнесменам от ФНС в 2018-2019 годах

Скажите, вам хотя бы раз в жизни приходила в голову идея прочитать мысли близкого (или не близкого) человека? Что он думает о вас, что замышляет, как на самом деле к вам относится? Вероятно, да.

А давайте прочитаем мысли сотрудников фискальной службы: что ждать бизнесменам в 2018-2019 годах. Мы, конечно, не шпионы. А Владимир Туров — не экстрасенс, но он узнал про задачи ФНС на ближайшее время.

Пять ключевых направлений работы ФНС на текущий и будущий год в рамках борьбы с неуплатой налогов: 1. дробление; 2. обналичка; 3. новая система контроля за уплатой налогов; 4. субсидиарная ответственность; 5. конвертная зарплата.

Подробней о этих задачах читайте в статье: «Пять ключевых задач ФНС (Да будет бизнес легальным!)»