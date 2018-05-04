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Что ждать бизнесменам от ФНС в 2018-2019 годах

Скажите, вам хотя бы раз в жизни приходила в голову идея прочитать мысли близкого (или не близкого) человека? Что он думает о вас, что замышляет, как на самом деле к вам относится? Вероятно, да.

А давайте прочитаем мысли сотрудников фискальной службы: что ждать бизнесменам в 2018-2019 годах. Мы, конечно, не шпионы. А Владимир Туров — не экстрасенс, но он узнал про задачи ФНС на ближайшее время.

Пять ключевых направлений работы ФНС на текущий и будущий год в рамках борьбы с неуплатой налогов:

1. дробление;

2. обналичка;

3. новая система контроля за уплатой налогов;

4. субсидиарная ответственность;

5. конвертная зарплата.

Подробней о этих задачах  читайте в статье: «Пять ключевых задач ФНС (Да будет бизнес легальным!)»


Мнения
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1 мнение
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Аноним
, Пенза
Гадостей всяких ждать. Разве от ФНС, что либо окромя Гадостей бывает? Для сего осознания не надо быть Туровым.
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