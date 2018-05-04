Создадут специальный агрегатор торговли для госзакупок

Распоряжение Правительства от 28.04.2018 №824-р, опубликованное сегодня, предполагает реализацию пилотного проекта по созданию информационного ресурса для госзакупок малого объема – единого агрегатора торговли.

Поясним, в соответствии с 44-ФЗ заказчики вправе осуществлять небольшие закупки у единственного поставщика без проведения конкурсов. Установлены размеры таких закупок малого объема: до 100 тыс. рублей, до 200 тыс. рублей, до 400 тыс. рублей в зависимости от их целей.

Чтобы расширить для субъектов предпринимательства возможности предлагать свои товары, работы, услуги заказчикам, осуществляющим такие госзакупки, подписанным распоряжением принято решение о реализации пилотного проекта по созданию единого агрегатора торговли – специального информационного ресурса для госзакупок малого объема.

Функция агрегатора торговли - обеспечивать взаимодействие поставщиков товаров, работ, услуг, размещающих свои предложения, с госзаказчиками. Используя агрегатор торговли заказчик сможет выбирать наиболее качественный товар по оптимальной цене.

К агрегатору торговли будут допущены заказчики, зарегистрированные в единой информационной системе в сфере закупок.

Агрегатор торговли будет обеспечивать недискриминационный доступ при размещении предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с использованием в том числе других информационных систем.

В агрегаторе торговли будет применяться информация о товарах, работах, услугах, содержащаяся в каталоге товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещенном в единой информационной системе в сфере закупок.

В агрегаторе торговли будет формироваться реестр закупок, осуществленных с использованием агрегатора.

Реализация пилотного проекта предполагается на добровольной основе в отношении закупок для государственных и муниципальных нужд малого объема с 1 июля 2018 года, на обязательной основе в отношении закупок для государственных нужд федеральных органов исполнительной власти – с 1 ноября 2018 года.