Сегодня последний день сдачи 3-НДФЛ за 2017 год

Сегодня последний день для сдачи декларации о доходах за 2017 год, напоминает ФНС РФ.

О санкциях для тех, кто не предоставит декларацию 3-НДФЛ за 2017 год в срок, читайте в статье:«Сегодня последний день подачи 3-НДФЛ. Что будет, если не сдать декларацию».

Сдать декларацию необходимо тем, кто получил в 2017 году доход, с которого, как правило, налог не удерживается налоговым агентом. К таким доходам относятся выигрыши в лотереи и некоторые подарки от друзей и дальних родственников (недвижимость, транспорт, акции или доли). Кроме того, заполнить декларацию и заплатить НДФЛ нужно:

если налогоплательщик продал имущество (например, квартиру, находившуюся в собственности меньше минимального срока владения) или переуступил право требования;

если сдавал квартиру или машину в аренду, занимался репетиторством или оказывал любые платные услуги по договору как с физлицом, так и с организацией;

получал доход от источников за пределами Российской Федерации.

Задекларировать полученные в 2017 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, медиаторы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Самый удобный способ сдать декларацию – сделать это с помощью личного кабинета налогоплательщика для физических лиц. Онлайн сервис позволяет автоматически заполнить нужные реквизиты, проверить ошибки, а также прикрепить необходимые документы. Декларация подписывается электронной цифровой подписью, которую можно сформировать в личном кабинете.

Также для заполнения декларации 3-НДФЛ можно использовать ПО «Декларация». Пошаговую инструкцию о работе в этой программе можно найти в статье «Заполняем 3-НДФЛ за 2017 год при продаже автомобиля».

Оплатить налог необходимо не позднее 16 июля 2018 года.

За непредставленную декларацию и неуплату налога в срок налагается штраф: за непредставление декларации в срок - 5 % не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30 % указанной суммы и не менее 1 000 рублей; за неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.

ФНС России обращает внимание, что заполнить декларацию на получение налоговых вычетов можно в любое время в течение года.