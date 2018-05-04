Работника, предъявившего поддельный диплом, не всегда можно за это уволить

Можно ли уволить работника, предъявившего при трудоустройстве поддельный диплом о высшем образовании? Ответ на этот вопрос дал Минтруд в письме № 14-2/В-219 от 28.03.2018.

К документам, подложность которых может стать основанием для увольнения или отказа в заключении трудового договора, относятся те, которые лицо, поступающее на работу, должно предъявить работодателю согласно части первой статьи 65 ТК. В силу указанной нормы при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, среди прочего предъявляет работодателю документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.



За факт представления работодателю подложных документов работник может быть уволен по инициативе работодателя согласно пункту 11 части первой статьи 81 ТК.



Представление работником работодателю подложных документов при заключении трудового договора может быть основанием для расторжения с работником трудового договора по указанному пункту ТК РФ при условии, что подлинные документы, которые работник должен был представить, или отсутствие таких документов могли явиться законным основанием для отказа в заключении с ним трудового договора.



Если должность не требует образования, указанного в дипломе, но требование о наличии любого высшего образования установлено в должностной инструкции или иных локальных нормативных актах работодателя, то факт предъявления поддельного диплома об образовании будет являться основанием для увольнения работника, поскольку на момент трудоустройства работник скрыл несоответствие своих деловых качеств предъявляемым требованиям.



Вместе с тем наличие поддельного документа об образовании не будет являться основанием для увольнения работника, если выполняемая работа не требует обязательного наличия профессионального образования.

Следовательно, при решении вопроса об увольнении работника за представление поддельного диплома об образовании необходимо установить, свидетельствует ли подложность данного документа о несоответствии работника требованиям, предъявляемым к занимаемой должности. Если для работы, на которую был принят работник, требование о наличии высшего образования в локальных нормативных актах работодателя не закреплено и сама по себе должность не требует такого образования, то работника нельзя уволить по основанию, предусмотренному пунктом 11 части первой статьи 81 ТК.



Факт предъявления поддельного диплома будет являться основанием для увольнения только в том случае, если диплом входил в перечень документов, обязательных при трудоустройстве.