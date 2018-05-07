Когда иностранная фирма признается налоговым резидентом РФ в целях налога на прибыль

Налоговыми резидентами РФ в целях НК в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 246.2 НК признаются иностранные организации, местом управления которыми является РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ по вопросам налогообложения.

При этом наличие обособленного подразделения, через которое иностранная организация осуществляет деятельность в РФ, является обязательным требованием для самостоятельного признания такой иностранной организации налоговым резидентом РФ.

В соответствии с пунктом 4.5 статьи 83 НК постановка на учет в налоговом органе иностранной организации в качестве налогового резидента РФ осуществляется налоговым органом на основании заявления такой иностранной организации.

Заявление представляется в налоговый орган по месту нахождения обособленного подразделения (при наличии нескольких обособленных подразделений - в налоговый орган по месту нахождения одного из них по выбору налогоплательщика) по утвержденной форме.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-12-11/2/21740 от 04.04.2018.