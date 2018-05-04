Появится новый налог для самозанятых

Минфин предлагает ввести в РФ с 2019 года налог на профессиональный доход со ставкой в 3%, который будут платить самозанятые граждане: репетиторы, няни, домработницы, и прочие лица, которые оказывают частные услуги, но сейчас в основном делают это нелегально, рассказал журналистам замминистра финансов Илья Трунин.

«Мы предлагаем для лица, которое не имеет наемных работников и получает доходы от реализации товаров, работ и услуг, за исключением каких-то не подпадающих под это режимов, сделать максимально простой и удобный режим уплаты налога по специальной ставке. Он будет называться, допустим, налог на профессиональный доход», — предает слова Трунина РИА Новости.

«Ставка такого налога будет около 3% если оказание услуг идёт физическим лицам, а если юридическим лицам — то 6%, чтобы не конкурировать с УСН», — завил он. Минфин планирует, что новый режим заработает с 2019 года — однако пока только в качестве пилотного проекта в отдельных регионах.

Вместо ККТ министерство предлагает разработать эрзац — мобильное приложение, которое каждый сможет себе установить на планшет или смартфон, пройти биометрическую идентификацию. Через него можно будет отражать каждый месяц там получаемые доходы и по установленной налоговый ставке уплачивать налог



Авторы законопроекта не планируют устанавливать закрытый перечень видов деятельности, на которые может распространяться новый режим. Наоборот, Минфин планирует определить список работ, которые не будут под него подпадать — это, прежде всего, торговля маркированными товарами, продажа недвижимости. Остальные смогут воспользоваться приложением, независимо от того, зарегистрированы они в качестве ИП, или нет.



Если индивидуальный предприниматель зарегистрирован в налоговой официально — он сможет выбрать: остаться на прежнем режиме налогообложения (для ИП это патент) или перейти на новый.

«Предельный размер доходов, который должен попадать под этот режим — до 10 миллионов рублей в год», — рассказал Трунин. По его словам, это верхняя граница, которая пока обсуждается. Также пока обсуждаются и ставки налога. «Единственное, что мы категорически не хотим делать — к этому режиму привязывать какую-то фиксированную величину. Этого ни в коем случае быть не должно», — заявил замминистра.

Как будут распределяться доходы от нового налога — тоже пока неясно. Скорее всего, это будут решать регионы, в бюджеты которых и будут направлены эти средства. «Мы предполагаем, что определённую долю от этих доходов необходимо направить в качестве страховых взносов на медицинское страхование», — заявил Трунин.



Но самое интересное в законопроекте даже не сам налог, а то, как планируется стимулировать к регистрации самозанятых лиц и контролировать их доходы. Минфин предлагает своеобразный кэш-бэк для потребителей услуг. Граждане, оплатившие услугу, к примеру, репетитора, смогут получить по электронному чеку некоторое количество баллов в свой личный кабинет налогоплательщика, и после использовать их для уплаты налогов — например, транспортного или налога на имущество. Таким образом, покупатели будут стимулировать продавцов показывать налоговикам свой доход.



Еще один вариант контроля — через платформы по поиску различных профессионалов и вызову такси. По словам замминистра, Минфин уже провел консультации с некоторыми платформами и нашел понимание. В будущем, возможно, работникам даже не придётся самим платить налог — платформа-посредник будет автоматически списывать с него и перечислять в ФНС нужную сумму.



Текст законопроекта планируется опубликовать в течение месяца, а пилотные проекты Минфин хочет запустить уже в 2019 году.