Банки начнут получать от ФНС сведения о счетах компаний и ИП. Круглосуточно

Уже с лета банки начнут получать от ФНС сведения о наличии счетов компаний и ИП в сторонних кредитных организациях. Данные поступят по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Информация от ФНС будет приходить за минуту в режиме 24/7.

Данные от ФНС нужны для проверки компаний по принципу «знай своего клиента» в рамках «антиотмывочного» законодательства, борьбы с фирмами-однодневками и при оценке заемщиков в процессе кредитования.

Как сообщает "Известия", эксперты уверены, что благодаря новации сократится число отказов в обслуживании и выдаче займов бизнесу.

До лета продлится тестирование сервиса, и в дальнейшем он начнет действовать в рабочем режиме. В ФНС «Известиям» подтвердили, что по СМЭВ будут направлять банкам данные о счетах бизнеса в кредитных организациях.

Банки всё плотнее вплетаются в систему государственного контроля за бизнесом, они блокируют операции фирмам-однодневкам, отказывают в открытии счетов, если клиент покажется сомнительным. — старший партнер АНП «Зенит» Гузель Валеева.

Данные о наличии счетов могут использоваться банками при оценке потенциальных заемщиков и мониторинге уже выданных кредитов

В перспективе новация обеспечит прозрачность взаимодействия банков и клиентов. Конкуренция на рынке за корпоративные средства также усилится: банки, видя у клиента открытые в других организациях счета, смогут предложить ему индивидуальные условия.