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Из НК может исчезнуть понятие «образовательные услуги»

В Госдуму поступил законопроект №456421-7 о внесении изменений в статьи 146, 149 и 217 НК в части исключения понятия «образовательные услуги».

Объектом образовательных правоотношений является образование как социальное благо - совокупность универсальных (общекультурных) и (или) профессиональных способностей (знаний, умений, навыков), формируемых и развиваемых в результате освоения образовательных программ. Как социальное благо образование не является имуществом, оно также не является результатом выполнения работ или оказания услуг, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Сейчас образовательные услуги не облагаются НДС на основании пп.14 п.2 ст. 149 НК.

Законопроектом этот пункт признается утратившим в силу. Вместо этого вводится пп.17 п.2 ст.146 НК, согласно которому не признается объектом налогообложения НДС осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических или юридических лиц по договорам об обучении на возмездной основе.

Осуществление образовательной деятельности по реализации основных или дополнительных образовательных программ не рассматривается как реализация товара, работы, услуги.

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