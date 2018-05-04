Кражи с пластиковых карт освоили и пожилые граждане. Не без помощи банковских работников

Банк привязал чужую банковскую карту к сотовому номеру пожилой жительницы города Элиста. После поступления СМС-сообщения о том, что на карту зачислены значительные денежные средства, она решила воспользоваться ими.

С помощью услуги «Мобильный банк» и своей родственницы (которая не была в курсе происходящего) мошенница неоднократно осуществляла пополнение своего телефонного номера и банковского счета.



Всего в период с 10 августа по 12 декабря 2017 злоумышленница похитила с чужой банковской карты денежные средства в сумме свыше 65 тыс. рублей.

Теперь продвинутой пенсионерке вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ. И, как сообщает прокуратура Республики Калмыкия, дело уже направлено в суд.