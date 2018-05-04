Где честно рассказывают о налогах

Мы продолжаем обзор Telegram-каналов, которые помогают бухгалтерам. Прошлые выпуски тут и тут.
Сегодня — о канале «Налоги, законы, бизнес». Автор — Марат Самитов, руководитель ООО «Авирта» и один из наших самых любимых авторов.
Самые запоминающиеся материалы последнего времени с «Налоги, законы, бизнес»:
— ТОП-13 ошибок предпринимателей в ООО и ИП;
— Какие документы может потребовать налоговая при проверке?
— Интервью с налоговым инспектором. Анонимное, а от этого особо ценное;
— Как из вашей компании сделать однодневку? Легко!
— Как защититься от блокировки счета налоговой и приставами: в чем поможет залоговый счет.
Чем нам приглянулся канал «Налоги, законы, бизнес»:
— главная фишка: практические советы экспертов, которые работают с компаниями и ИП, которым доначислили налоги. Канал — не просто сборник цитат из НК, это реальные ситуации, в которые может попасть каждый налогоплательщик;
— пишут простым языком;
— не стесняются описывать налоговые схемы, но всегда предостерегают тех, кто пользуется незаконными методами, и рассказывают о последствиях;
— есть видео-обзоры для тех, кому удобнее смотреть, а не читать;
— автор канала реагирует на интересные истории подписчиков, разбирает их и дает советы;
— если выходит новый закон или готовится законопроект, Марат Самитов обязательно расскажет о них. И опять же — таким языком, который понятен не только юристам.
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