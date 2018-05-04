Где честно рассказывают о налогах

Мы продолжаем обзор Telegram-каналов, которые помогают бухгалтерам. Прошлые выпуски тут и тут.

Сегодня — о канале «Налоги, законы, бизнес». Автор — Марат Самитов, руководитель ООО «Авирта» и один из наших самых любимых авторов.

Самые запоминающиеся материалы последнего времени с «Налоги, законы, бизнес»:

— ТОП-13 ошибок предпринимателей в ООО и ИП;

— Какие документы может потребовать налоговая при проверке?

— Интервью с налоговым инспектором. Анонимное, а от этого особо ценное;

— Как из вашей компании сделать однодневку? Легко!

— Как защититься от блокировки счета налоговой и приставами: в чем поможет залоговый счет.

Чем нам приглянулся канал «Налоги, законы, бизнес»:

— главная фишка: практические советы экспертов, которые работают с компаниями и ИП, которым доначислили налоги. Канал — не просто сборник цитат из НК, это реальные ситуации, в которые может попасть каждый налогоплательщик;

— пишут простым языком;

— не стесняются описывать налоговые схемы, но всегда предостерегают тех, кто пользуется незаконными методами, и рассказывают о последствиях;

— есть видео-обзоры для тех, кому удобнее смотреть, а не читать;

— автор канала реагирует на интересные истории подписчиков, разбирает их и дает советы;

— если выходит новый закон или готовится законопроект, Марат Самитов обязательно расскажет о них. И опять же — таким языком, который понятен не только юристам.