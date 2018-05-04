Список ОС для налогового вычета расширят

Планируется расширить перечень основных средств, в отношении которых компании смогут применить инвестиционный вычет и тем самым снизить налог на прибыль. Об этом рассказывается в статье: «Минфин планирует расширить список ОС для инвестиционного вычета».

Проект федерального закона, предполагающий внесение изменений в статью 286.1 части второй НК РФ, подготовлен Минфином и опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В случае принятия проекта, инвестиционный налоговый вычет будет применяется к объектам основных средств, относящимся к третьей — десятой амортизационным группам (за исключением относящихся к восьмой — десятой амортизационным группам зданий, сооружений, передаточных устройств), объектам социальной инфраструктуры по месту нахождения организации и (или) по месту нахождения ее обособленных подразделений, к которым относятся указанные объекты.