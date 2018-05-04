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Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Общественная организация «Опора России» поддерживает инициативу Минфина ввести в РФ с 2019 года налог на самозанятых со ставкой 3%, но предлагает установить верхнюю границу доходов для обложения этим налогом на уровне 20 миллионов рублей в год, заявил РИА Новости глава организации Александр Калинин.

В четверг Минфин предложил ввести в РФ с 2019 года налог на профессиональный доход со ставкой в 3% для самозанятых граждан: репетиторов, нянь, домработниц и прочих лиц, которые оказывают частные услуги, но сейчас в основном делают это нелегально. По мнению министерства, предельный размер доходов, который должен попадать под этот режим — 10 миллионов рублей в год. Эта граница сейчас обсуждается.

«Мы поддерживаем данную инициативу... Остается только убедить в востребованности такого решения Минтруд. Считаем также приемлемым предлагаемый уровень налогообложения в 3%» — сказал Калинин.

«Важно определить уровень получаемого самозанятыми дохода, с которого будет уплачиваться налог. Вместо возможных 10 миллионов рублей считаем необходимым установить планку в 20 миллионов рублей», — продолжил собеседник агентства.

При этом, по словам Калинина, введение для самозанятых граждан ответственности за выплату страховых и пенсионных взносов было бы излишним, поскольку многие из них имеют другое постоянное место работы, где эти взносы за них платит работодатель.

Мнения
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7 мнений
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Аноним
, Барнаул

MissCherie, Вы писали:

20 млн. или 10 млн.. хм.. чем интересно нужно самозаниматься, чтобы 20 / 12 = 1,6 млн. руб. в месяц зарабатывать?

+ 100500!

Да пусть эта планка будет даже 1 млн. рублей в год) Какая фиг разница. Откуда этот самозанятый, в принципе то эти деньги заработает?? Или в Кремле считают наркоторговцев - самозанятыми ?  И считают их доходы . Да тут если раз в неделю, где 500-600 рублей удастся ..закалымить и то в радость! Жена, аж светится. Ну как же.. и не пьёт и в дом несёт. Дикость. Вон раньше был  "Миша -2 процента" и всем хватало. Этим же надо сразу 3 процента ! А не фига не получите! Наоборот будете мне с биржи деньги платить, потом ещё участковому платить и налоговику, что бы за мной гонялись. Да и все их мигалки и здания содержать.  А то значит в пенсионный и соц.страх.. везде плати , да ещё и плюсом в три процента. А может наоборот? Забить всем разом на эту самозанятость, да и прийти на биржу в количестве 25 миллионов, а вернее в 40 миллионов, безработных?

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Аноним
, Пенза
В четверг Минфин предложил ввести в РФ с 2019 года налог на профессиональный доход со ставкой в 3% для самозанятых граждан: репетиторов, нянь, домработниц и прочих лиц, которые оказывают частные услуги, но сейчас в основном делают это нелегально
А где они видели домработницу с доходом 20 лимонов в год? 
Делим на 12. Имеем - 1 лимон 666 тысяч 66 руб. 66 коп, всё остальное опосля коп. 66666667 в месяц.
"Дебилы, б..я".
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Аноним
, Братск
так на уровне фантазий этих "блаженных" с правительства это и останется т.к. есть еще пенсионный фонд (накопительная и страховая часть) и фсс, а они дерут по 30 000 в год, для самозанятого это много слишком. Лично я уже смирился с тем что пенсии не видать поэтому в пенсионный платить даже не собираюсь.
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