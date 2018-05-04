Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Общественная организация «Опора России» поддерживает инициативу Минфина ввести в РФ с 2019 года налог на самозанятых со ставкой 3%, но предлагает установить верхнюю границу доходов для обложения этим налогом на уровне 20 миллионов рублей в год, заявил РИА Новости глава организации Александр Калинин.
В четверг Минфин предложил ввести в РФ с 2019 года налог на профессиональный доход со ставкой в 3% для самозанятых граждан: репетиторов, нянь, домработниц и прочих лиц, которые оказывают частные услуги, но сейчас в основном делают это нелегально. По мнению министерства, предельный размер доходов, который должен попадать под этот режим — 10 миллионов рублей в год. Эта граница сейчас обсуждается.
«Мы поддерживаем данную инициативу... Остается только убедить в востребованности такого решения Минтруд. Считаем также приемлемым предлагаемый уровень налогообложения в 3%» — сказал Калинин.
«Важно определить уровень получаемого самозанятыми дохода, с которого будет уплачиваться налог. Вместо возможных 10 миллионов рублей считаем необходимым установить планку в 20 миллионов рублей», — продолжил собеседник агентства.
При этом, по словам Калинина, введение для самозанятых граждан ответственности за выплату страховых и пенсионных взносов было бы излишним, поскольку многие из них имеют другое постоянное место работы, где эти взносы за них платит работодатель.
20 млн. или 10 млн.. хм.. чем интересно нужно самозаниматься, чтобы 20 / 12 = 1,6 млн. руб. в месяц зарабатывать?
MissCherie, Вы писали:
+ 100500!
Да пусть эта планка будет даже 1 млн. рублей в год) Какая фиг разница. Откуда этот самозанятый, в принципе то эти деньги заработает?? Или в Кремле считают наркоторговцев - самозанятыми ? И считают их доходы . Да тут если раз в неделю, где 500-600 рублей удастся ..закалымить и то в радость! Жена, аж светится. Ну как же.. и не пьёт и в дом несёт. Дикость. Вон раньше был "Миша -2 процента" и всем хватало. Этим же надо сразу 3 процента ! А не фига не получите! Наоборот будете мне с биржи деньги платить, потом ещё участковому платить и налоговику, что бы за мной гонялись. Да и все их мигалки и здания содержать. А то значит в пенсионный и соц.страх.. везде плати , да ещё и плюсом в три процента. А может наоборот? Забить всем разом на эту самозанятость, да и прийти на биржу в количестве 25 миллионов, а вернее в 40 миллионов, безработных?