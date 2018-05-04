Расширен список выплат, необлагаемых НДФЛ

Ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка, которые получают малообеспеченные семьи, освобождены от НДФЛ. Такая поправка в ст. 217 НК РФ внесена Федеральным законом от 23.04.2018 № 88-ФЗ.

Напомним, что в соответствии с Федеральным законом № 418-ФЗ от 28.12.2017, с 1 января 2018 года граждане Российской Федерации при рождении (усыновлении) первого и (или) второго ребенка вправе претендовать на ежемесячные выплаты.

Для этого должны быть соблюдены два условия. О них читайте в статье «Ежемесячные выплаты на детей освобождены от НДФЛ».