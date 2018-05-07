Сервис Роструда по самопроверке сэкономил работодателям 77 миллиардов рублей

Роструд предлагает работодателям возможность самостоятельно пройти предварительную проверку (самопроверку) соблюдения требований трудового законодательства с помощью Электронного инспектора труда.

Сервис самопроверок «Электронный инспектор» размещен на базе портала «Онлайнинспекция.РФ».

Сервис позволит взглянуть на оформление и содержание документов глазами настоящего государственного инспектора труда.

Для проведения самопроверки в настоящее время на «Электронном инспекторе» доступно более 100 тематических проверочных листа, которые охватывают все правоотношения, регулируемые трудовым законодательством, в том числе вопросы охраны труда.

В результате заполнения «проверочного листа» Сервис делает заключение об отсутствии или наличии нарушений. Если выявляются нарушения, работодателю предлагают инструменты для их устранения. «Электронный инспектор» определит, какие конкретные действия следует предпринять в целях их устранения, а также предоставит все необходимые для этого шаблоны и образцы документов.

Сумма «виртуальных» штрафов, которых избежали работодатели при устранении выявленных «Электронным инспектором» нарушений составила 7 млрд. 733 млн. 571 тыс. 607 руб.