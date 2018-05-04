МРОТ увеличился, а это значит...

Создайте условия, что бы не было брошенных детей, и тогда ни кого усыновлять не придётся. Но это ...
И взносы увеличились. И НДФЛ увеличился. Перевожу на русский - Билеты ЦБ подешевели и работ...
Из этих котоламповых историй так и осталось непонятным, была ли обналичка, или притянули на больш...
иногда думаеш что наверху одни законники и незнают куда их приминить МОЖЕТ ХАТИТ ОПЫТЫ ...
Поверил в реальность только суд "А судьи, кто?"????????????Грибоедов.И почему тупая тол...
Аноним, Вы писали:ЦБ тупо скупает долговые обязательства США, тем самым выводя из оборота триллио...
Аноним
6 часов назад, Тольятти
Аноним, Вы писали:
И банковские услуги такой же Бред, как и образ...
Вот с картинкой НЕПОНЯТКИ! С какого Пса на картинке Родина Мать? И какое отношение ОНА имеет к Де...
Аноним
час назад, Киров
Здорово! Как скоту на фермах. Хотя и счас скот пронумеровали.
А Вы ...
Елеша, Вы писали:Стукачки! А потом сами плакать будут и спрашивать "за что?"А как докажут, что сд...
Мы не в ЕС. Никто стучать не будет, потому что со стукачами разговор короткий . Если из квартиры ...
Бюджеты регионов спасают. Чтоб им было с чего проценты за кредиты банков платить. Сначала регионы...
Здорово! Как скоту на фермах. Хотя и счас скот пронумеровали. А Вы сомневались, что ли? Кре...
как продаются билеты на концерты звезд эстрады и какие от них сборы в казну поступают.
Аноним, Вы писали:Люди, помогите, прошу, устроиться няней или домработницей на 10-20 млн! Согласн...
Люди, помогите, прошу, устроиться няней или домработницей на 10-20 млн! Согласная я платить 3%, с...
Если торговлю затронет, то миллионы это может быть и оборот, а 3 процента это 30 процентов п...
Куча дебилов это сила!!! Как сказано коротко и верно!
Я в 90-е вела вручную конторрентные карточки по учету материалов :), также вручную заполняли това...
Одно ясно в Путинороссии бизнесом заниматься себе в ущерб. Голосуем дальше товарищи!!!!
Аноним, Вы писали:самозанятые - это те, кто нигде не работает не согласна, это разные понятия.
Надежда-25, Вы писали:Елеша, Вы писали:Стукачки! А потом сами плакать будут и спрашивать "за что?...
и еще все это не бесплатно, значит на кофточку за 100 рублей надо наклеить знак с себестоимостью ...
А для чего же тогда нужна дополняющая форма? Для того, чтобы сдав ее сказать: "Вот Вам повод для ...
То есть, компания на выброс!...Вывод денег и все, налоги не платим, работу прекращаем.Ну да, жалк...
Так ведь облагается страховыми взносами!О каких 13% речь идет?Здесь все 43% налицо...Дорого!!!
Аноним, вы сможете получать пособие по уходу за ребенком в минимальном размере и пособие на рожде...
y.ponomarev, Вы писали:Сказали, что отчислений в фонды не будет, только налог 3%. Угу...
Аноним, Вы писали:так на уровне фантазий этих "блаженных" с правительства это и останется т.к. ес...
Полный грабеж населения, узаконенный властью, впрочем как и в других сферах.
Бельё кухонное - это посудные полотенца и салфетки, что ли?? Салфетки, Карл?! они ухи что л...
Аноним, Вы писали:А в чем прикол! Если есть ЭЦП, зачем Деклорация онлайн? 1575/4 декларации=...
Я вышла на работу оформила только ИП,и узнала что беременна!что я могу получить от государства?
Аноним, Вы писали:И банковские услуги такой же Бред, как и образовательные. +100. а именно к...
Пусть идут в самозанятые.Интересно, а можно будет толпе самозанятых организовать ресторан! И плат...
Сказали, что отчислений в фонды не будет, только налог 3%. 20 млн - нелегальные высту...