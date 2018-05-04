МРОТ увеличился, а это значит...

С 1 мая 2018 года вырос минимальный размер оплаты труда, и соответственно повысился минимальный размер декретных и минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Об этом рассказывается в статье: «Новый МРОТ повысил минимальный размер декретных выплат».

Минимальная сумма декретных в общем случае (140 дней декрета) увеличилась с 43 675,80 до 51 380,00 рубля (11 163×24/730×140). А размер пособия по временной нетрудоспособности за календарный месяц (31 день) при страховом стаже 100% составил 11 377,00 рублей (11 163×24/730×31, среднедневной размер пособия — 367 руб.)

Кроме того, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет также увеличился и составил 4 465,20 рублей в месяц.