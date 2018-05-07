Россияне испытывают неудобства из-за блокировки Telegram

Как блокировка Telegram отразилась на вашей жизни? Такой вопрос мы задали нашим читателям.

Результаты опроса показали, что большинство россиян (64%) столкнулись с проблемами в связи с блокировкой мессенджера.

При этом 46% опрошенных возмущены действиями Роскомнадзора и отмечают, что интернет-сервисы, которыми они привыкли пользоваться, перестали работать.

18% респондентов, хоть и столкнулись с подобными проблемами, сохраняют спокойствие и не видят в этом повода для расстройства.

22% опрошенных заявили, что блокировка мессенджера, вокруг которой поднялось много шума, лично их никак не касается и никаких проблем из-за этого события у них нет и быть не может.

А 14% участников опроса и вовсе заявили, что знать не знают о существовании Telegram.