Многоквартирный дом снесен: что будет с налогом на имущество

УФНС России по Смоленской области напоминает: в случае сноса многоквартирного дома начисление имущественного налога в отношении расположенных в нём жилых помещений осуществляется на основании сведений, представленных в налоговые органы органами Росреестра.

Прекращение существования постройки предполагает снятие объекта недвижимости с государственного кадастрового учета, о чем в Единый государственный реестр недвижимости вносится соответствующая запись о прекращении прав на соответствующие жилые помещения.

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» указывается, что в качестве основания для кадастрового учета представляется акт обследования, в котором кадастровый инженер в результате осмотра места нахождения многоквартирного дома подтверждает прекращение его существования. Соответствующая запись в ЕГРН фиксирует дату снятия с учета и прекращение права на объекты недвижимого имущества без перехода к новому правообладателю.