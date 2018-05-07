Многоквартирный дом снесен: что будет с налогом на имущество

Декларацию надо подать до 1 апреля года следующего за тем, в котором понесены...
опять путен всех переиграл
Кстати, у меня списывалось из кармана куртки, Это значит у вас что-то с картой не в порядке...
Налоговая поддерживает мягкий террор со стороны лиц незаконно удерживающих власть. Требует позы п...
Программисты, например. Ремонт обуви, сантехники, пошив на заказ и пр бытовые услуги. Да масса лю...
Главные враги природы мы сами. Что мешает после отдыха на природе забрать весь мусор с собой? Как...
только не понятно почему эта статья в разделе "для бухгалтера", а не "для директора" ?
Алес набирает обороты, эти примитивные меры экономику не спасут, а только усугубят ситуация в цел...
Удобно, мол.. Удобно, да. Пользуюсь не первый год. Есть у меня карты и без PayPass, вот им...
В четверг Минфин предложил ввести в РФ с 2019 года налог на професс...
Кстати, у меня списывалось из кармана куртки, т.е. довольно далеко от терминала. Так что может с ...
Какой идиот
PayPass придумал у нас в стране вдерьмить? Удобно, мол... Удобно и ключ
от квартиры...
yanko306, Вы писали:А мангалы то за что пострадали, они же из металла!)) Или тоже экологию наруша...
А мангалы то за что пострадали, они же из металла!)) Или тоже экологию нарушают?!
Обувные изделия планируют начать маркировать с 1 июля 2019, а не с 1 декабря 2019, как у Вас напи...
Аноним, Вы писали:Не поняла, как можно увести деньги, зная только номер карты? К тому же, если ре...
членские взносы УСН не облагаются.
Аноним, Вы писали:Плюс к тому, многие из самозанятых относятся официально к малоимущим и поэтому ...
бред сивой кобылытелеграм никто не пытается блокироватьблокируют передачу данных по адресам, кото...
Izem, Вы писали:.....3. переход страны к советско-олигархической системе. Э, нет, товарищ. С...
Аноним, Вы писали:Ни Ленина со Сталиным нам нужны, нам нужен, и срочно, Пиночет, но его не ожидае...
Аноним, Вы писали:Такое ощущение, что банки стали работать на мошейников. У моей мамы закончился ...
Формула не верна, для нанобизнеса повышение МРОТ= понижение реальной зарплаты
Никак и ничего. Все норма.
Налоговая изучила карту Санкт-Петербурга, и не нашла ул. Конная Лахта, д.1. Гугл и Яндекс Ка...
Аноним, Вы бы все-таки почитали саму новость. Я лично ничего ничем не называла. Эрзацем нечт...
Аноним, Вы писали:Главный враг природы и человека-это государство. С начало нас подсаживают на та...
По-моему, в форме перепутали значки "больше - меньше". Например, "стр. 160 >= стр. 140" &mdash...
Аноним, Вы писали:Главный враг природы и человека-это государство. С начало нас подсаживают на та...
Бог с ней с печатью на футболках....Я вот вяжу ... кофточки и блузки, себе и дочери и сыну.... Мн...
Аноним, Вы писали:оруют не с 1991 года а с 1917. Грабить начали тогда. А до 1917 была идилли...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Наши чинуши обос..т хорошую идею (отказ от одноразоваого плас...
Главный враг природы и человека-это государство. С начало нас подсаживают на табак и спиртное-пот...
Задача не в том, чтобы люди платили 3% или 6%. Задача всех вывести из тени, а потом вменить не 3%...
Отлично придумано! одна воспитываю ребенка,с моим ребенком сидит няня пока я на работе. Няня пожи...