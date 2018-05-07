Налоговики дали совет по покупкам туристических путевок

Скоро лето, вспомнили налоговики Кемеровской области и решили дать совет гражданам по покупке туристических путевок.

При покупке путевок важно обращать внимание на туроператора — им может быть только юридическое лицо.

Однако быть юрлицом недостаточно. Федеральным законом от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» предусмотрена регистрация в едином Федеральном реестре туроператоров.

Индивидуальные предприниматели могут осуществлять деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, представленного туроператорами, то есть осуществлять турагентскую деятельность.