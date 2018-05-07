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Налоговики дали совет по покупкам туристических путевок

Скоро лето, вспомнили налоговики Кемеровской области и решили дать совет гражданам по покупке туристических путевок.

При покупке путевок важно обращать внимание на туроператора — им может быть только юридическое лицо.

Однако быть юрлицом недостаточно. Федеральным законом от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» предусмотрена регистрация в едином Федеральном реестре туроператоров.

Индивидуальные предприниматели могут осуществлять деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, представленного туроператорами, то есть осуществлять турагентскую деятельность.
 
Проверить регистрацию юридического лица, либо индивидуального предпринимателя можно самостоятельно, обратившись на официальный сайте ФНС России, где реализован сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа», позволяющий бесплатно получить содержащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведения о конкретном юридическом лице и индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
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