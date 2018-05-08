Как облагаются выплаты переводчикам и экспертам, назначенным судом

Минфин в письме от 24.04.2018 № 03-15-07/27873 разъяснил вопрос обложения страховыми взносами и НДФЛ вознаграждения, выплачиваемого переводчикам и экспертам за оказание услуг в ходе судопроизводства по назначению суда.

Исходя из положений статьи 57, 59 и статьи 169 УПК, к участию в уголовном судопроизводстве для выполнения работ (оказания услуг) могут привлекаться переводчики по осуществлению перевода и эксперты по осуществлению судебной экспертизы.

При этом если данная работа, услуга не входит в круг их служебных обязанностей в качестве работников госучреждения (исполняется не в порядке служебного задания), за ее выполнение выплачивается вознаграждение.

Вознаграждения, выплачиваемые переводчику, эксперту за оказание услуг в ходе судопроизводства по назначению суда, подлежат обложению страховыми взносами на ОПС и на ОМС на основании пункта 1 статьи 420 НК.

Вознаграждение, выплачиваемое переводчикам и экспертам за оказание услуг в ходе судопроизводства, подлежит обложению НДФЛ.

Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-11/8209@ от 27.04.2018.