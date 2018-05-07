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Повышение МРОТ=повышение зарплаты?

С 1 мая увеличился МРОТ до 11163 руб. Платить работникам меньше этой суммы работодатели не вправе.

Некоторым работодателям пришлось пересмотреть выплаты и внести изменения в трудовые договоры.

А что в компаниях, где трудятся наши читатели – повысили зарплату? Выясним это в ходе опроса.

Повышение МРОТ с 1 мая отразилось на размере зарплат в вашей компании?

Ключевые слова: МРОТ, повышение зарплаты, опрос

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