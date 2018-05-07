Повышение МРОТ=повышение зарплаты?

Формула не верна, для нанобизнеса повышение МРОТ= понижение реальной зарплаты
Никак и ничего. Все норма.
Налоговая изучила карту Санкт-Петербурга, и не нашла ул. Конная Лахта, д.1. Гугл и Яндекс Ка...
Аноним, Вы бы все-таки почитали саму новость. Я лично ничего ничем не называла. Эрзацем нечт...
Аноним, Вы писали:Главный враг природы и человека-это государство. С начало нас подсаживают на та...
По-моему, в форме перепутали значки "больше - меньше". Например, "стр. 160 >= стр. 140" &mdash...
Аноним, Вы писали:Главный враг природы и человека-это государство. С начало нас подсаживают на та...
Бог с ней с печатью на футболках....Я вот вяжу ... кофточки и блузки, себе и дочери и сыну.... Мн...
Аноним, Вы писали:оруют не с 1991 года а с 1917. Грабить начали тогда. А до 1917 была идилли...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Наши чинуши обос..т хорошую идею (отказ от одноразоваого плас...
Главный враг природы и человека-это государство. С начало нас подсаживают на табак и спиртное-пот...
Задача не в том, чтобы люди платили 3% или 6%. Задача всех вывести из тени, а потом вменить не 3%...
Отлично придумано! одна воспитываю ребенка,с моим ребенком сидит няня пока я на работе. Няня пожи...
fns2018fns, Вы писали:ну няни и пр. тут не подходят- а проституция самое то. еще и эл...
Аноним, Вы писали:Наши чинуши обос..т хорошую идею (отказ от одноразоваого пластика) уже тем, что...
ну няни и пр. тут не подходят- а проституция самое то. еще и электронные трудовые кни...
Воруют не с 1991 года а с 1917. Грабить начали тогда.
То-есть ответственности банков за незаконные блокировки не бывает? Зря...
MissCherie, Вы писали:20 млн. или 10 млн.. хм.. чем интересно нужно самозаниматься, чтобы 20 / 12...
да вот пусть в Москве порядок наведут, мы на задворках Родины - посмотрим что выйдет
ну ладно там минфин, но ОПОРА то что несет..... Какие 20 лямов у нянь и репетиторов. ...
не оформляйте карты и определить доход будет трудно (практически нереально), ни кто не будет виде...
все для народа - государство полностью залезло в карманы своих рабов
Аноним, Вы писали:Такое ощущение, что банки стали работать на мошейников. У моей мамы закончился ...
Очнитесь. Зачем вообще платить?
Сбер, как я пониманию, просто зверствует. А как часто блокирует счета Альфа? Поделитесь, пожалуйста.
Если у причастия есть зависимые слова, то НЕ с такими причастиями пишется РАЗДЕЛЬНО! Надо п...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Минфин предлагает ввести в РФ с 2019 года налог&nbs...
Аноним, Вы писали:Минфин предлагает ввести в РФ с 2019 года налог Предлагаю ввести...
Аноним, Вы писали:Наши чинуши обос..т хорошую идею (отказ от одноразоваого пластика) уже тем, что...
yante, Вы писали: А чем тогда будут заниматься няни и репетиторы??? образовательной д...
СТРАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРАНОЙ ПОВЫШАТЬ З\ПЛАТУ ДЕПУТАТАМ И ПРОЧИМ&nb...
Над.К, Вы писали:Аноним, перечисленные Вами приказы не имеют ни малейшего отношения к теме новост...
Я пишу от безысходности, Нужна срочная безвозмездная финансовая помощь для погашения ренды. сколь...
Такое ощущение, что банки стали работать на мошейников. У моей мамы закончился срок действия карт...
http://3rm.info/main/71209-antihristova-vlast-sozdaet-konclager-kazhdomu-rossiyskomu-lgotniku-v-2...