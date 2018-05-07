Аноним

Формула не верна, для нанобизнеса повышение МРОТ= понижение реальной зарплаты Повышение МРОТ=повышение зарплаты?

Аноним

Никак и ничего. Все норма. Россияне испытывают неудобства из-за блокировки Telegram

Alexej 2011 Налоговая изучила карту Санкт-Петербурга, и не нашла ул. Конная Лахта, д.1. Гугл и Яндекс Ка... Три истории про «обнальные» схемы

Аноним

Аноним, Вы писали:Главный враг природы и человека-это государство. С начало нас подсаживают на та... Экологический сбор на одноразовую посуду и даже мангалы появится в 2019 году

Аноним

По-моему, в форме перепутали значки "больше - меньше". Например, "стр. 160 >= стр. 140" &mdash... Вычет из стоимости патента по покупку онлайн-ККТ: образец уведомления

Аноним

Аноним, Вы писали:Главный враг природы и человека-это государство. С начало нас подсаживают на та... Экологический сбор на одноразовую посуду и даже мангалы появится в 2019 году

Natali Kr Бог с ней с печатью на футболках....Я вот вяжу ... кофточки и блузки, себе и дочери и сыну.... Мн... Женские блузки и постельное белье будут маркировать. Что еще?

ВВбух Аноним, Вы писали:оруют не с 1991 года а с 1917. Грабить начали тогда. А до 1917 была идилли... Силуанов: пенсий не будет. Сбербанк в панике. Налог на жир

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Наши чинуши обос..т хорошую идею (отказ от одноразоваого плас... Экологический сбор на одноразовую посуду и даже мангалы появится в 2019 году

Аноним

Главный враг природы и человека-это государство. С начало нас подсаживают на табак и спиртное-пот... Экологический сбор на одноразовую посуду и даже мангалы появится в 2019 году

Аноним

Задача не в том, чтобы люди платили 3% или 6%. Задача всех вывести из тени, а потом вменить не 3%... Появится новый налог для самозанятых

Аноним

Отлично придумано! одна воспитываю ребенка,с моим ребенком сидит няня пока я на работе. Няня пожи... Появится новый налог для самозанятых

Аноним

fns2018fns, Вы писали:ну няни и пр. тут не подходят- а проституция самое то. еще и эл... Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Аноним

Аноним, Вы писали:Наши чинуши обос..т хорошую идею (отказ от одноразоваого пластика) уже тем, что... Экологический сбор на одноразовую посуду и даже мангалы появится в 2019 году

fns2018fns ну няни и пр. тут не подходят- а проституция самое то. еще и электронные трудовые кни... Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Аноним

Воруют не с 1991 года а с 1917. Грабить начали тогда. Силуанов: пенсий не будет. Сбербанк в панике. Налог на жир

Аноним

MissCherie, Вы писали:20 млн. или 10 млн.. хм.. чем интересно нужно самозаниматься, чтобы 20 / 12... Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

fns2018fns да вот пусть в Москве порядок наведут, мы на задворках Родины - посмотрим что выйдет Власти возьмутся за рестораны, которые скрывают выручку и недоплачивают налоги

Аноним

ну ладно там минфин, но ОПОРА то что несет..... Какие 20 лямов у нянь и репетиторов. ... Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

fns2018fns не оформляйте карты и определить доход будет трудно (практически нереально), ни кто не будет виде... Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Аноним

Аноним, Вы писали:Такое ощущение, что банки стали работать на мошейников. У моей мамы закончился ... Кражи с пластиковых карт освоили и пожилые граждане. Не без помощи банковских работников

Аноним

Очнитесь. Зачем вообще платить? Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Аноним

Сбер, как я пониманию, просто зверствует. А как часто блокирует счета Альфа? Поделитесь, пожалуйста. Банки придумали, как блокировать счета без лишней мороки

Аноним

Если у причастия есть зависимые слова, то НЕ с такими причастиями пишется РАЗДЕЛЬНО! Надо п... Расширен список выплат, необлагаемых НДФЛ

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Минфин предлагает ввести в РФ с 2019 года налог&nbs... Появится новый налог для самозанятых

Аноним

Аноним, Вы писали:Минфин предлагает ввести в РФ с 2019 года налог Предлагаю ввести... Появится новый налог для самозанятых

Аноним

Аноним, Вы писали:Наши чинуши обос..т хорошую идею (отказ от одноразоваого пластика) уже тем, что... Экологический сбор на одноразовую посуду и даже мангалы появится в 2019 году

Аноним

yante, Вы писали: А чем тогда будут заниматься няни и репетиторы??? образовательной д... Из НК может исчезнуть понятие «образовательные услуги»

Аноним

СТРАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРАНОЙ ПОВЫШАТЬ З\ПЛАТУ ДЕПУТАТАМ И ПРОЧИМ&nb... Налогов скоро станет больше

Аноним

Над.К, Вы писали:Аноним, перечисленные Вами приказы не имеют ни малейшего отношения к теме новост... «Ночной бухгалтер». Новый налог и маркировка вязаных кофточек. Планы властей на 2019 год

Аноним

Я пишу от безысходности, Нужна срочная безвозмездная финансовая помощь для погашения ренды. сколь... «Деньги@Mail.ru» помогают дарить деньги

Аноним

Такое ощущение, что банки стали работать на мошейников. У моей мамы закончился срок действия карт... Кражи с пластиковых карт освоили и пожилые граждане. Не без помощи банковских работников