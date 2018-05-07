Минфин: последний день проверки требованию документов не помеха

Если вы благополучно пережили выездную налоговую проверку и ждете только получения справки о проведенной налоговой проверке — не спешите выдыхать. Минфин считает, что налоговики вправе истребовать документы в последний день выездной проверки. Свою позицию ведомство обозначило в письме от 05.04.2018 № 03-02-08/21997.

Налоговый орган вправе истребовать в последний день выездной налоговой проверки документы, необходимые ему для проведения мероприятий налогового контроля и принятия решения в отношении проверяемого лица, до момента составления справки о проведенной выездной налоговой проверке,

— написано в письме.

Более подробно о позиции Минфина читайте в статье: «Налоговики вправе истребовать документы в последний день выездной проверки».