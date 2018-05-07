Минфин: последний день проверки требованию документов не помеха

Труба, дело! Страна на уровне Бразилии - мирового 3% ВВП, член БРИКС.
Аноним, Вы писали:Удалось кому нибудь разблокировать ЭП Пишите, звоните. Налорги очень не лю...
У одних контрагентов разблокировали их личный ключ. Писали запрос о предоставлении обоснования от...
Не заблокировали! У нас (Омск) со СБИС проблем ни когда не возникало зато с налоговыми просто жут...
пусть продавец заплатит мне за это.совсем уже за дурака держат
одноразовая посуда нужна нищим. полезна многим, но НУЖНА только нищим. Налог с нужды.
Хоть, да ну, хоть ну да.... В Минфине знают, в НИФИ знают и дали свой отзыв. А Трунин не знает, в...
Уважаемая Над.К, существует готовое мобильное приложение! А чего это замминистра о нем не ...
природа любит простоту , а бюрократия удаление гланд через оппу
А насчёт "карту забыть" - поржал. А мне вот смешно, когда народ боится краж с карт. Поскол...
Там еще налог на Крым придумали. Почитайте в соседней теме. В стоимость бензина от 50 копеек до 1...
ИНН 10 цифр всего, надо 12 зачем вам 12? 12 в ЕНВД-4
ИНН 10 цифр всего, надо 12
На редкость заунывная статья, уж извините. Как будто робот писал, а не человек.
saigak, Вы писали:подав дополняющую форму более, чем на 600 человек, выиграли суд а дополня...
А вот судью хахалеву уволить по этому основанию невозможно, у нее сильная "крыша". На нашей...
Скажите, а как отражается на природе данный оброк? При уплате данного оброка, стаканчики и п...
От смены задниц в креслах правительства, система не меняется, меняются только задницы в креслах.
Всё делается для более удобного сдирания налогов с народа.
Аноним
2 минуты назад, Саратов
а из каких соображений берется налог на имущество (недвижимость)? ...
Разработка нормативной документации как оправдание собственного существования и значимости? Ну-ну...
Над.К, Вы писали:Кстати, у меня списывалось из кармана куртки, Это значит у вас что-то с ка...
а из каких соображений берется налог на имущество (недвижимость)? купил или построил на деньги с ...
Вообще не понятно из каких соображений власть собирается брать налог с самозанятых граждан? ...
saigak, Вы писали:Аноним, Вы писали:Позавчера позвонили из налоговой - один из работодателей в 2Н...
Аноним, Вы писали:Ага, только вот директор - мужчина, а не женщина... Конечно, это дискриминация,...
Уважаемая Над.К, существует готовое мобильное приложение! Проходит стадию практического тестирова...
проверка декларации завершена, и именно тем днем, когда я отправила корректировочную. Ано...
Но сегодня проверила в ЛК - проверка декларации завершена, и именно тем днем, когда я отправила ...
"Соседнем" читать как в черную "нашем". Прошу прощения за косяк.
Grizzly, Вы писали:bestiya7460, Вы писали:Аноним, Вы писали:Сбер, как я пониманию, просто зверств...
Подаю 3-НДФЛ на протяжении последних 4 лет (через сервис ЛК) и никогда не прикладываю справку 2НД...
Ок, пусть принимают, я за. Закрою ИП, буду платить 3% вместо 6% и никаких взносов совершенно лега...