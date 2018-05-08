Стал известен размер прожиточного минимума за I квартал 2018 года. А за IV квартал прошлого года его так и не утвердили

Минтруд подготовил проект приказа, утверждающий размер прожиточного минимума по России за I квартал 2018 года.

Предлагается установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 10038 рублей, для трудоспособного населения – 10842 рубля, пенсионеров – 8269 рублей, детей – 9959 рублей.

Раньше минимум утверждался постановлениями Правительства РФ, но в декабре прошлого года в законодательство были внесены изменения. Кабмину было делегировано право устанавливать порядок утвеждения прожиточного минимума. Согласно принятому Порядку, ежеквартальный минимум устанавливается теперь приказами Минтруда.

Сравнить предлагаемые министерством суммы минимума с суммами за IV квартал 2017 года не получилось. Как выяснилось, до сих пор приказ Минтруда с минимумом за этот период не опубликован.

Напомним, что прожиточный минимум за II квартал будет иметь ключевое значение - по нему будет установлена минимальная оплата труда (МРОТ) на 2019 год.

