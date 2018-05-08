Истекает срок представления уведомления о контролируемых сделках

Налогоплательщики, совершающие контролируемые сделки, обязаны уведомить об этом налоговый орган. Об этом напоминает Управление ФНС Республики Алтай. Полный перечень контролируемых сделок содержится в ст. 105.14 Налогового кодекса РФ.

Сведения о контролируемых сделках указываются в специальном уведомлении. Оно подается в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика (по месту жительства) в срок не позднее 20 мая года, следующего за календарным годом, в котором совершены контролируемые сделки. В связи с тем, что 20.05.2018 приходится на нерабочий день, срок представления уведомлений о контролируемых сделках, совершенных в 2017 году, переносится на 21.05.2018.

Уведомления о контролируемых сделках могут представляться в налоговый орган по установленной форме на бумажном носителе или по установленным форматам в электронной форме. В случае обнаружения ошибок или неточностей при заполнении представленного уведомления налогоплательщик вправе представить уточненное уведомление.

Общие требования к форме и порядку заполнения уведомления о контролируемых сделках утверждены Приказом ФНС от 27.07.2012 № ММВ-7-13/524@.

Налоговики обращают внимание на то, что ответственность за непредставление, несвоевременное представление в налоговый орган уведомления о контролируемых сделках или представление уведомления о контролируемых сделках, содержащего недостоверные сведения, установлена ст. 129.4 НК РФ в виде взыскания штрафа с юридического лица в размере 5000 рублей. Кроме того, к административной ответственности привлекаются должностные лица организации по ст. 15.6 КоАП РФ.